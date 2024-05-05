Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
12:45
Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?
Öğretmen atama takvimi 2024 yılı için bekleniyor. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı hakkındaki soruya yanıt veren Bakan Tekin, Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanda yapılacak olan atama başvuruları için MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte 2024 Öğretmen atama takvimi son dakika gelişmeleri...