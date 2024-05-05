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Haberler Fotohaber Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:45

Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atama takvimi 2024 yılı için bekleniyor. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı hakkındaki soruya yanıt veren Bakan Tekin, Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanda yapılacak olan atama başvuruları için MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte 2024 Öğretmen atama takvimi son dakika gelişmeleri...

Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 2024 Öğretmen atama takvimi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Binlerce aday Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika öğretmen atama duyurusunu bekliyor. Bu yıl kaç bin kişinin atanacağı merak ediliyor. Takvimle birlikte sürecin ayrıntıları netleşecek. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte son durum...

Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: BAKAN TEKİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Tekin merak edilen 'Ne kadar öğretmen atanacak?' sorusunu yanıtladı. Tekin, Pazartesi gününe işaret etti. İşte son dakika öğretmen ataması haberinin detayları...

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Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

EĞİTİMDE ROTA BELİRLENDİ!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi'nde bir araya geldi.

Bugüne kadar ikişer kez İstanbul ve Ankara'da olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sivas, İzmir ve 10'uncusu Diyarbakır'da gerçekleştirilen buluşmalarda Tekin, öğretmenlerle sohbet etti, istişarede bulundu.

Kadim mirası yansıtan şehirlerden biri olan Diyarbakır'da bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Tekin, eğitimde rotalarını öğretmenlerle birlikte belirlediklerini söyledi.

Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

"DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYLE DEVAM EDECEK"

Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek." dedi.

Öğretmen atama takvimi 2024: Kabine ile gündemde! Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

NE KADAR ÖĞRETMEN ATANACAK?

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

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