ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:54
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği üzere öğretmen atama takvimi 2024 için gözler 6 Mayıs Kabine Toplantısı kanalına çevrildi. '1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız. Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak.' şeklinde açıklama yapan Bakan Tekin tarafından aktarılan detaylar takip edilirken en çok araştırılanlar arasında öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan nasıl olacak soruları yer alıyor. Peki; MEB öğretmen atama takvimi ne zaman belli olacak? İşte, atamada son durum!