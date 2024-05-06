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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:54

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği üzere öğretmen atama takvimi 2024 için gözler 6 Mayıs Kabine Toplantısı kanalına çevrildi. '1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız. Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak.' şeklinde açıklama yapan Bakan Tekin tarafından aktarılan detaylar takip edilirken en çok araştırılanlar arasında öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan nasıl olacak soruları yer alıyor. Peki; MEB öğretmen atama takvimi ne zaman belli olacak? İşte, atamada son durum!

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından aktarılacak. O kararların arasında öğretmen ataması da bekleniyor. Bakan Tekin'in açıklamalarına göre bu toplantıda görüşülecek konu için heyecan dorukta. Peki; MEB ile 2024 öğretmen atamaları ne zaman belli olacak? İşte, öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan dağılımında son gelişmeler...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?

KABİNE ÖĞRETMEN ATAMALARI GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR!

"Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." diyen Bakan Yusuf Tekin'in işaret ettiği gün geldi.

6 Mayıs Pazartesi (bugün) Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Bakanlar Kurulu'nun bir araya geleceği toplantıda Bakan Tekin'in de öğretmen atama takvimi noktasında sunum yapması bekleniyor.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ MEB TARAFINDAN PAYLAŞILACAK

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız." şeklinde açıklama yapan Bakan Tekin liderliğindeki çalışmalarda sona gelindi.

Öğretmen atama takvimi için MEB duyuruları takip ediliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin şu sözleri kaydetti:

"Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 sorgulama || MEB öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan belli oldu mu?

Öğretmen atama sayıları hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin, daha önce 68 bin açık olduğunu söylemesi üzerinde 68 bin atama yapılacağı şeklinde yanlış bir anlaşılma olduğunu aktardı.

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