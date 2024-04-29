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Haberler Fotohaber Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:10

Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın öne çıkan konuları arasında öğretmen ataması yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Her yıl gerçekleştirilen atamalar için geri sayım başladı. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte yanıtı…

Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?

Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak. 2023 KPSS puanıyla atanmak için gün sayan adaylar branş kontenjanları ve bölümlerin taban puanları için araştırma yapıyor. Bakan Tekin'den geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten" demişti. Bu hafta on binlerce öğretmenin gözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Peki, öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.

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Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?

Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Tekin, öğretmen atama sayısı ile ilgili olarak, "Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN GÖZLER MAYIS AYINDA

Öğretmen atamaları için geçtiğimiz yıl ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Sınavlar ise 7-16 Nisan tarihinde uygulandı.

Bu yıl ise öğretmen ataması kontenjanlarının belli olmasının ardından atama takviminin Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Öğretmen atamalarında toplam kontenjan belli olduktan sonra branş dağılımı belli olacak. Bakanlık her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda bazı branşlara ağırlık veriyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen atamasında en fazla alım okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve sınıf öğretmenliği branşlarına yapılmıştı.

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