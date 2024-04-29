Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
14:10
Öğretmen atama takvimi 2024 kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları || Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın öne çıkan konuları arasında öğretmen ataması yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Her yıl gerçekleştirilen atamalar için geri sayım başladı. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte yanıtı…