Son Dakika Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte MEB kararı!

2023 KASIM ARA TATİLİ ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar.

Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.''