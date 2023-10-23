Son Dakika Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte MEB kararı!

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi son dakika yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatiline kısa süre kaldı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimcileri de yakından ilgilendiren Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Mesleki Çalışma Dönemi' başlıklı yazısında seminer programının yüz yüze gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Tekin'in açıklaması sonrası binlerce öğretmen, bu sene seminerlerin nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, yüz yüze mi online mı olacak? İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı hakkında detaylı bilgiler...