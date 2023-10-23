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Haberler Fotohaber Son Dakika Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte MEB kararı!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 17:10

Son Dakika Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte MEB kararı!

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi son dakika yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatiline kısa süre kaldı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimcileri de yakından ilgilendiren Kasım ara tatilinde yönetici ve öğretmen seminerleri düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Mesleki Çalışma Dönemi' başlıklı yazısında seminer programının yüz yüze gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Tekin'in açıklaması sonrası binlerce öğretmen, bu sene seminerlerin nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, yüz yüze mi online mı olacak? İşte son dakika MEB kararı ve seminer programı hakkında detaylı bilgiler...

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Bakan Tekin açıkladı! 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?

Kasım ara tatili için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir son dakika açıklaması geldi. Hatırlanacağı üzere MEB'in okullara gönderdiği 'Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazısında ara tatilde öğretmen seminer programlarının yüz yüze yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu yazıda; Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan idari yönetici ve öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını Kasım ayında belirtilen tarihlerde görevli oldukları okulda yapacağı belirtilmişti. Bakan Tekin son dakika açıklaması ile öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, yüz yüze mi online mı olacak sorusuna yanıt verdi. Peki, öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak, ne zaman yapılacak? İşte, öğretmen seminer programı ve ara tatil tarihleri…

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Bakan Tekin açıkladı! 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?

SON DAKİKA | BAKAN TEKİN AÇIKLADI: ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım öğretmen seminer programı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasım ayında yapılacak ara tatillerde öğretmenlerin okullarına gitmesine gerek olmayacağını ve seminerlerin online yapılacağını duyurdu.

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Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Bakan Tekin açıkladı! 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?

SON DAKİKA | BAKAN TEKİN AÇIKLADI: ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Bakan Tekin açıkladı! 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?

2023 KASIM ARA TATİLİ ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar.

Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.''

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Bakan Tekin açıkladı! 2023 MEB Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, sadece Kasım ara tatili öğretmen seminerleri, 13-17 Kasım tarihleri arasında online olarak yapılacak.

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