ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?

ÖĞRETMENLERİN EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ataması geçekleşmeyen onaylı ön başvurusu bulunan öğretmenler başvurularını 24-27 Ocak 2024 tarihleri arasında form doldurarak, e-Devlet Kapısı aracılığı ile ya da MEBBİS üzerinde gerçekleştirdi.

Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak bir kaç gün içerisinde mebbis.meb.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI