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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:35

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarında süreç tamamlandı. Mazeret belirterek, yer değişim talebi, 24 Ocak 2024 ile 27 Ocak 2024 tarihleri arasında veri.meb.gov.tr sitesi üzerinden form doldurularak gerçekleşti. Peki, Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, güncel son durum!

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?

Öğretmenlerin yarıyıl tatilinde mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları alınmıştı. Bunun arından Bakanlık, ek yer değiştirme işlemleri başlattı ve öğretmenler mazerete bağlı yer değiştirme talebi için form doldurdu. İşte, 2024 öğretmenlerin ek yerleştirme sonuçlarında son durum...

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI EK YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

Tercih başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak tamamlandı.

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ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?

ÖĞRETMENLERİN EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ataması geçekleşmeyen onaylı ön başvurusu bulunan öğretmenler başvurularını 24-27 Ocak 2024 tarihleri arasında form doldurarak, e-Devlet Kapısı aracılığı ile ya da MEBBİS üzerinde gerçekleştirdi.

Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak bir kaç gün içerisinde mebbis.meb.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024

2024 yılı yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı!

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Açıklanan takvime göre yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?

Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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