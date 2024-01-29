Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:35
ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2024 || Öğretmenlerin iller arası EK yer değiştirme sonuçları AÇIKLANDI MI?
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarında süreç tamamlandı. Mazeret belirterek, yer değişim talebi, 24 Ocak 2024 ile 27 Ocak 2024 tarihleri arasında veri.meb.gov.tr sitesi üzerinden form doldurularak gerçekleşti. Peki, Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, güncel son durum!