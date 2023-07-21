OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU || YÖK ATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları devlet ve özel üniversiteler

Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile araştırılıyor. YÖK ATLAS üzerinden kontrol edilen YKS taban puanları 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler için sorgulanıyor. Sözelden üniversite tercihi yapacak adayların en çok tercih ettiği bölümler arasında yer alan anaokulu öğretmenliği olarak da geçen Okul Öncesi Öğretmenliği sıralama ile gündemdeki yerini aldı. İşte, Okul öncesi öğretmenliği üniversite taban puanları 2023 tablosu...