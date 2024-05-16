Giriş Tarihi: 16.05.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
20:52
Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü
Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı MEB takvimi ile paylaşılan tarihlerde yaz tatilinin ayın kaçında başladığı da merak konusu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tatil planlarını yapmak adına tarihleri kontrol ediyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak, karne günü hangi tarihte? İşte, okulların kapanış tarihi...