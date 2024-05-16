Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü

MEB çalışma takvimi işlemeye devam ediyor. Okulların kapanış tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler derslerin ardından yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, karne günü tarihi!