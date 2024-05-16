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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü
Giriş Tarihi: 16.05.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 20:52

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü

Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı MEB takvimi ile paylaşılan tarihlerde yaz tatilinin ayın kaçında başladığı da merak konusu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tatil planlarını yapmak adına tarihleri kontrol ediyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak, karne günü hangi tarihte? İşte, okulların kapanış tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü

MEB çalışma takvimi işlemeye devam ediyor. Okulların kapanış tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler derslerin ardından yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, karne günü tarihi!

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih belli oldu. 14 Haziran Cuma karne günü ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapanacak.

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Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü

RESMİ TATİL TAKVİMİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi ve karne günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi

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