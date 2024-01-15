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Haberler Fotohaber Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:13

Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili öncesinde öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Yarıyıl tatili için geri sayıma geçen milyonlarca öğrenci ve velisi, okullarda son hafta ders işlenip işlenmeyeceğini ve yoklama durumunu merak ediyor. Bu noktada araştırılan ''Okulların son haftası yoklama alınır mı?'' sorusu Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Peki, 2023-2024 Son hafta ders var mı, yok mu, işlenecek mi? İşte MEB kararı…

Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 19 Ocak Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve velisi karnelerin verileceği tarih için geri sayıma geçmiş durumda. Yoğun bir dönem geçiren öğrenciler, 15 tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Yarıyıl tatili öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların son haftasında ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin okullara yazı gönderdi. Peki; MEB kararı ile okulların son haftası yoklama alınır mı, ders var mı, işlenecek mi? İşte, detaylar…

Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

SON HAFTA DERS YAPILMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak 2024 tarihlerinde 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.

Yayımlanan yazıda; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak. Velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilen çalışmalarda faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilecek.

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Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.

Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

OKULLARIN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların son haftasında yoklama alınmayacağına ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. Bu durum yönetici inisiyatifine kalsa da son haftada da önceki haftalarda olduğu gibi yoklama alındığı biliniyor.

Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Okullarda yarıyı tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

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