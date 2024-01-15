Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 19 Ocak Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve velisi karnelerin verileceği tarih için geri sayıma geçmiş durumda. Yoğun bir dönem geçiren öğrenciler, 15 tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Yarıyıl tatili öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların son haftasında ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin okullara yazı gönderdi. Peki; MEB kararı ile okulların son haftası yoklama alınır mı, ders var mı, işlenecek mi? İşte, detaylar…