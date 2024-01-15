Okulun son haftası yoklama alınır mı? MEB son dakika kararı ile okullarda son hafta ders yapılmayacak!

Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:13
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili öncesinde öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Yarıyıl tatili için geri sayıma geçen milyonlarca öğrenci ve velisi, okullarda son hafta ders işlenip işlenmeyeceğini ve yoklama durumunu merak ediyor. Bu noktada araştırılan ''Okulların son haftası yoklama alınır mı?'' sorusu Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Peki, 2023-2024 Son hafta ders var mı, yok mu, işlenecek mi? İşte MEB kararı…