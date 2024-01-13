Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?

2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk karneleri bu cuma günü verilecek. Yoğun sınav ve ders temposunun ardından tatile girecek öğrenciler için 15 tatil öncesi sevindirici açıklama MEB'den geldi. Okullarda son beş gün ders işlenmeyecek. Peki; noktada okulun son haftası yoklama alınır mı? İşte, detaylar…