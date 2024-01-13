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Haberler Fotohaber Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?
Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 11:45

Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin son haftasına giriş yapıldı. MEB'den gelen son dakika açıklaması ile bu hafta okullarda ders işlenmeyecek. Yarıyıl tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri sağlayacak faaliyetlere yer verilecek. Bu noktada okulun son haftası yoklama alınır mı sorusu yanıt arıyor. Peki; okulların son haftası ders var mı yok mu, işlenecek mi? İşte, detaylar…

Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?

2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk karneleri bu cuma günü verilecek. Yoğun sınav ve ders temposunun ardından tatile girecek öğrenciler için 15 tatil öncesi sevindirici açıklama MEB'den geldi. Okullarda son beş gün ders işlenmeyecek. Peki; noktada okulun son haftası yoklama alınır mı? İşte, detaylar…

Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?

SON HAFTA DERS YAPILMAYACAK!

MEB tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.

Yayımlanan yazıda; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak. Velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilen çalışmalarda faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilecek.

Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.

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Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?

Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların son haftasında yoklama alınmasına yönelik farklı bir açıklaması bulunmuyor. Yönetici inisiyatifine kalsa da son hafta da önceki haftalarda olduğu gibi yoklama alındığı biliniyor.

Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Okullarda yarıyı tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

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