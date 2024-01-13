Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
11:45
Okulun son haftası yoklama durumu: 2023-2024 Son hafta ders var mı, ders işlenecek mi?
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin son haftasına giriş yapıldı. MEB'den gelen son dakika açıklaması ile bu hafta okullarda ders işlenmeyecek. Yarıyıl tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri sağlayacak faaliyetlere yer verilecek. Bu noktada okulun son haftası yoklama alınır mı sorusu yanıt arıyor. Peki; okulların son haftası ders var mı yok mu, işlenecek mi? İşte, detaylar…