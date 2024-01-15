Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
18:22
Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!
Her Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi 39. bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü dizi severler tarafından bekleniyor. Yabancı bir diziden uyarlama olan dizi Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle yer almaya devam ediyor. 8 Ocak tarihli bölümün özetine göre Gamze beklenmedik hamileliğiyle Ömer'i şaşırtmıştı. İşte, Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!