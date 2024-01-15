Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

Evlerini elinden alan ve ona iş veren kişinin amcası İzzet olduğunu öğrenen Tahir büyük bir öfkeye kapılır. Fakat babası tarafından sevilmediğini ve takdir edilmediğini düşünmek onu İzzet'e daha da yaklaştırır. Gamze'nin ondan habersiz bebeğine dair bir karar vermesinden korkan Ömer, Şule'den gelen haberle büyük bir paniğe kapılır.