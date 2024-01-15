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Haberler Fotohaber Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 18:22

Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

Her Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi 39. bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü dizi severler tarafından bekleniyor. Yabancı bir diziden uyarlama olan dizi Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle yer almaya devam ediyor. 8 Ocak tarihli bölümün özetine göre Gamze beklenmedik hamileliğiyle Ömer'i şaşırtmıştı. İşte, Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

Ömer son bölüm tek parça izle ekranı takip ediliyor. Star Tv'nin her Pazartesi ekranlara gelen dizisinde bu hafta neler olacağı dizi severler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümü için araştırmalar başladı. Gamze'nin hamileliğiyle ilgili kararsızlığı devam ederken Tahir'in yeni başlangıcıyla neler yapacağını merak edenler için "Ömer 39. Bölüm Star Tv canlı yayın ekranı"

Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

ÖMER 39.BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğu olacağı haberini Nevzat'tan öğrenen Ömer, içten içe bu habere çok sevinse de haberi alış şeklinden ve Gamze'nin kaygılı halinden dolayı kırılır. Uzun yıllar sonra İzzet ile yüz yüze gelen Reşat, abisinin öfkesi ve intikam hırsı karşısında dehşete düşerken, İzzet'in onu sevdikleriyle tehdit etmesinden kaygı duyar.

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Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

Ömer baba olacağı için çok mutlu olsa da içinde yaşadığı koşullara güvenemeyen Gamze bu çocuğu dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsızdır. Bu kaygıları Ömer ile aralarındaki çatışmaları alevlendirirken, Gamze'ye güven vermek isteyen Ömer, okula yeniden öğretmen olarak dönmenin mutluluğunu yaşar.

Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

Evlerini elinden alan ve ona iş veren kişinin amcası İzzet olduğunu öğrenen Tahir büyük bir öfkeye kapılır. Fakat babası tarafından sevilmediğini ve takdir edilmediğini düşünmek onu İzzet'e daha da yaklaştırır. Gamze'nin ondan habersiz bebeğine dair bir karar vermesinden korkan Ömer, Şule'den gelen haberle büyük bir paniğe kapılır.

Ömer 39. bölüm bekleniyor: Star TV ile Ömer 39.bölüm canlı izle ekranı!

STAR TV CANLI YAYIN EKRANI

15 Ocak 2024 Pazartesi tarihli Ömer dizisi için aşağıdaki Star TV canlı izle bağlantısını kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler

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