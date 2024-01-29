Giriş Tarihi: 29.01.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
20:05
Ömer 41. bölüm CANLI İZLE! Star TV ekranı ile Ömer son bölüm tek parça, HD, kesintisiz izle
Ömer 41. Bölüm izle Star TV ekranlarında her Pazartesi seyircisini karşılıyor. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'yı başrollerinde buluşturan projede heyecan dolu bir bölüm ekranlarda yerini aldı. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle dikkat çeken yapımda bu hafta büyük bir tehlikenin ortasında kalan Gamze, yara almadan kurtulsa da Yaman ölümcül bir bıçak darbesi alır. Gamze, hamileliğin kendi hayatı için büyük bir risk oluşturduğunu öğrenir. Ömer yeni bölüm izle araştırmaları hız kazandı. İşte, Star TV ile Ömer son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz linki burada…