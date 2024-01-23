Giriş Tarihi: 23.01.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
00:11
Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde
Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır yer alıyor. Gamze'nin hamileliği ardından dengeler değişiyor. Dizinin takipçileri gelecek haftadan ilk kareleri bekliyor. Peki, Ömer fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?