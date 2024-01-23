Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde

İzzet'ten evin tapusunu alan Tahir, gururlanarak tapuyu babasına vermek istese de Reşat bu duruma çok öfkelenir ve baba oğul arasında büyük bir tartışma alevlenir. Ömer'in çabasıyla yeniden okula dönen Eda, en çok korktuğu şeyin başına gelmesiyle büyük bir travma yaşar. Bu yaşananların ardında ise karanlık bir el vardır.