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Haberler Fotohaber Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde
Giriş Tarihi: 23.01.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 00:11

Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde

Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır yer alıyor. Gamze'nin hamileliği ardından dengeler değişiyor. Dizinin takipçileri gelecek haftadan ilk kareleri bekliyor. Peki, Ömer fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde

Ömer yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından dizi takipçilerinin gündeminde. Star TV ekranlarında takip edilen diziye Gamze'nin hamileliği yanı sıra İzzet ve Reşat karşılaşması damga vuruyor. Gelecek hafta olacaklar merakla bekleniyor. Tansiyon giderek yükseliyor. Peki; Ömer 41. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde

ÖMER DİZİ İZLE

22 Ocak tarihli bölüm:

ÖMER 40. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde

ÖMER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Ömer 41. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde

SON BÖLÜM ÖZETİ

Soluğu Gamze'nin yanında alan Ömer, korktuğu şey yaşanmadığı için rahat bir nefes alır. Bebeğin kalp atışını ilk kez duymak ikisini de duygulandırırken, hamileliğin riskler barındırması Gamze'nin bu süreçte daha dikkatli olmasını gerektirir.

Ömer 41. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde

İzzet'ten evin tapusunu alan Tahir, gururlanarak tapuyu babasına vermek istese de Reşat bu duruma çok öfkelenir ve baba oğul arasında büyük bir tartışma alevlenir. Ömer'in çabasıyla yeniden okula dönen Eda, en çok korktuğu şeyin başına gelmesiyle büyük bir travma yaşar. Bu yaşananların ardında ise karanlık bir el vardır.

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