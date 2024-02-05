Ömer 42. bölüm izle! Star TV ile Ömer son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz

Giriş Tarihi: 05.02.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
19:10
Star TV'nin her Pazartesi akşamı yayına verdiği dizisi Ömer son bölüm için ekran başına geçildi. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizi, 5 Şubat 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümüyle yine izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Bu hafta; bebeğinden vazgeçmek istemeyen Gamze'nin son anda klinikten kaçması Ömer'i çok kaygılandırır. Herkesin baskısına maruz kalan Gamze'nin ihtiyaç duyduğu destek, onu İzzet'in tuzağına daha da yaklaştırır. İşte, 5 Şubat 2024 Star TV ile Ömer 42. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…