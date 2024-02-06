Ömer 43. yeni bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. Star TV'nin dram yüklü dizisi son bölümüyle izleyicilerini merakta bıraktı. Tahir, Eda ve Nilüfer'i kimsenin bilmediği bir yere hapsetti. Ömer ve Reşat kızları kurtarmak için büyük çaba harcarken, Gamze büyük bir tehlikeyle baş başa kaldı. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay gibi isimleri buluşturan yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, Star TV ile Ömer 43. Bölüm fragmanı izle ekranı!