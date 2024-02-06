Giriş Tarihi: 06.02.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
05:55
Ömer 43. yeni bölüm fragmanı gündemde! Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Ömer 43. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarının dram türündeki dizisi son olarak 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı yapımın son bölümünde bebeğinden vazgeçmek istemeyen Gamze'nin son anda klinikten kaçması Ömer'i çok kaygılandırdı. Gamze'nin ihtiyaç duyduğu destek, onu İzzet'in tuzağına daha da yaklaştırdı. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler ise arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Ömer fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...