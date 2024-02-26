Giriş Tarihi: 26.02.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
20:08
Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle
Star TV dizi izle ekranında her Pazartesi takip edilen Ömer son bölüm ile gündemde. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde herkes kızları kurtarmak için seferber oluyor. İzzet'in gerçek yüzünü gören Tahir elinden geleni yapıyor ancak kötü bir sürpriz onları bekliyor. İşte, 26 Şubat Ömer 45. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…