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Haberler Fotohaber Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.02.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 20:08

Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Star TV dizi izle ekranında her Pazartesi takip edilen Ömer son bölüm ile gündemde. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde herkes kızları kurtarmak için seferber oluyor. İzzet'in gerçek yüzünü gören Tahir elinden geleni yapıyor ancak kötü bir sürpriz onları bekliyor. İşte, 26 Şubat Ömer 45. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Ömer dizisi her hafta olduğu gibi pazartesi takip edilmeye başladı. Gamze ve Ömer'in arasındaki soğuk rüzgarlar şiddetini arttırırken birlikte kalmak gittikçe zorlaşıyor. Diziyi takip edenler ekran başında. İşte, Star TV Ömer 45. son bölüm izle linki…

Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

ÖMER 45. BÖLÜM İZLE

26 Şubat tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İzzet'in gerçek yüzünü öğrenen Tahir, kızlarını kurtarmak istese de başarılı olamaz. Abisini ve yeğenlerini amcasının elinden kurtarmak isteyen Ömer, canını tehlikeye atma pahasına harekete geçer. Nurettin'in yeni hamlesi ise İzzet için sonun yaklaştığının habercisidir.

Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

İstedikleri gibi bir ilişki kuramadıklarını söyleyen Gamze ayrılık konuşması yaparken, yaşananlardan çok yorulan Ömer'in kabullenici tavrı Gamze'yi daha da yaralar. Özgür'e dair heyecan içinde olan Nisa, anlam vermekte zorlanacağı bir durumla karşı karşıya kalır.

Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Gamze ve Ömer arasında esen soğuk rüzgarların şiddeti daha da artarken, birbirlerine olan sevgilerine rağmen aralarındaki köprüler git gide zayıflar. Yakınlarına, ailesine ve çocuklarına yaşattığı sıkıntılardan çok pişman olan Tahir, kendini affettirmek için büyük bir adım atar. Fakat tam her şey yoluna giriyor derken, Tahir'in geçmişteki hataları yüzünden yaşanan bir gelişme tüm aileyi derinden sarsacaktır.

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