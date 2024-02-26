Ömer 45. Bölüm izle HD | Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Gamze ve Ömer arasında esen soğuk rüzgarların şiddeti daha da artarken, birbirlerine olan sevgilerine rağmen aralarındaki köprüler git gide zayıflar. Yakınlarına, ailesine ve çocuklarına yaşattığı sıkıntılardan çok pişman olan Tahir, kendini affettirmek için büyük bir adım atar. Fakat tam her şey yoluna giriyor derken, Tahir'in geçmişteki hataları yüzünden yaşanan bir gelişme tüm aileyi derinden sarsacaktır.