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Haberler Fotohaber Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:53

Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Organize İşler konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında seyirci ile buluşak olan filmin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ gibi başarılı isimler yer alıyor. Türk simana tarihinin en sevilen komedi filmleri arasında gösterilen filmin müzikleri Ozan Çolakoğlu imzası taşırken. filmin yönetmen ve senarist koltuğunda ise Yıllmaz Erdoğan oturuyor. Peki Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? İşte, detaylar.

Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yılmaz Erdoğan'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı film bu akşam Star TV ekranlarındaki yerini alıyor. İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmi Türk sinemasının en sevilen yapımları arasında yer alırken, devam filmleri ile de deyiciyle buluşuyor. İşte, Organize İşler konusu ve oyuncuları.

Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

ORGANİZE İŞLER FİLM KONUSU

İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çetenin reisi bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınır. Hayatını kurtardığına inandığı bu kişiye iş vermek ve hırsızlığa teşvik etmek ister. Yaptığının büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır.

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Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

ORGANİZE İŞLER FİLM OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan
Tolga Çevik
Demet Akbağ
Altan Erkekli
Özgü Namal
Cem Yılmaz
Erdal Tosun

Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Tuncer Salman
Öner Erkan
Ersin Korkut
Ebru Akel
Cezmi Baskın
Salih Kalyon
Başak Köklükaya

Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Beykoz'da bir otelde çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır. Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır.

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