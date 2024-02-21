Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
16:53
Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
Organize İşler konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında seyirci ile buluşak olan filmin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ gibi başarılı isimler yer alıyor. Türk simana tarihinin en sevilen komedi filmleri arasında gösterilen filmin müzikleri Ozan Çolakoğlu imzası taşırken. filmin yönetmen ve senarist koltuğunda ise Yıllmaz Erdoğan oturuyor. Peki Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? İşte, detaylar.