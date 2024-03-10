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Haberler Fotohaber Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 13:04

Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!

Oruç fidyesi, oruç kefareti ya da Ramazan fidyesi olarak adlandırılan miktar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bizlere farz kılınan oruç ibadetini hastalık veya yaşlılık gibi sebeplerle eda edemeyen müminler, fıtır sadakası kadar bir parayı düşkün durumdakilere vermekle yükümlüdür. Bu sebeple pek çok kişi, oruç tutamayan ne kadar para verecek, Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir gibi sorularla konunun detaylarını inceliyor. İşte Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı

Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 fidye miktarı hakkında detayları açıkladı. Fidye miktarı, günün şartlarına göre bir fakiri günde iki öğün doyurmak üzere hesaplanır. Zaruri bir halden ötürü oruç tutamayan kişiler, oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir gibi sorularla oruç kefareti hakkında detaylarına ulaşabilir. İşte Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı ve oruç tutamayan ne kadar para verecek sorusunun yanıtı.

Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!

2024 RAMAZAN FİDYE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.
Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.
Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.
Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!

FİDYE NEDİR, HANGİ DURUMLARDA GEREKİR?
Fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkânının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddî bedeli ifade eder.

Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!

Kur'ân-ı Kerîm'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." (el-Bakara,2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, 3/100; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/37-39).

Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!

Hac ve umre ile ilgili görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksiklikler için uygulanması gereken maddî yaptırım da fidye kapsamına girer (el-Bakara, 2/196).
Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da "sadaka-i fıtır" ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (el-Bakara, 2/184; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

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