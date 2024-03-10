Giriş Tarihi: 10.03.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
13:04
Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı belli oldu!
Oruç fidyesi, oruç kefareti ya da Ramazan fidyesi olarak adlandırılan miktar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bizlere farz kılınan oruç ibadetini hastalık veya yaşlılık gibi sebeplerle eda edemeyen müminler, fıtır sadakası kadar bir parayı düşkün durumdakilere vermekle yükümlüdür. Bu sebeple pek çok kişi, oruç tutamayan ne kadar para verecek, Oruç fidyesi ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir gibi sorularla konunun detaylarını inceliyor. İşte Ramazanda oruç tutamayanlar için 2024 Ramazan fidye miktarı…