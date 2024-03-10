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Haberler Fotohaber Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:54

Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını milyonlarca Müslüman dualar ve ibadetlerle geçirecek. Ramazan'ın başlama tarihi ve oruç niyeti ile ilgili detaylar ise gündemde yer alıyor. Peki, Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte detaylar;

Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

11 ayın sultanı Ramazan'ı Şerif 11 Mart'ta idrak edilecek. Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan kişiler, oruca ne zaman ve nasıl niyet edileceği ile ilgili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Peki, Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

ORUÇ NİYETİ UNUTULURSA OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı;

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

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Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

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