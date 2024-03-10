Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
16:54
Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet’e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?
11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını milyonlarca Müslüman dualar ve ibadetlerle geçirecek. Ramazan'ın başlama tarihi ve oruç niyeti ile ilgili detaylar ise gündemde yer alıyor. Peki, Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte detaylar;