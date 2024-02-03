Giriş Tarihi: 03.02.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
00:37
Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi
Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Dr. Osman Cevdet Akçay bir dönem Boğaziçi Üniversitesinde görev yapmış ve doçentliğini de burada ekonomi bölümünde almıştı. Uzun yıllar öğretim üyeliği yapan isim ekonomi alanındaki başarıları ile tanınıyor. Peki; Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…