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Haberler Fotohaber Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 03.02.2024 00:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 00:37

Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi

Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Dr. Osman Cevdet Akçay bir dönem Boğaziçi Üniversitesinde görev yapmış ve doçentliğini de burada ekonomi bölümünde almıştı. Uzun yıllar öğretim üyeliği yapan isim ekonomi alanındaki başarıları ile tanınıyor. Peki; Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi

Osman Cevdet Akçay hayatı ve kariyeri ile merak edilip araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi lisans bölümünün ardından New York The Graduate School and University Center'da doktora eğitimini tamamlayan Akçay 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. Peki; Osman Cevdet Akçay kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. The City University of New York, The Graduate School and University Center'da Ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

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Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York'da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi

1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesinde göreve başlayan ve Doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay 2001 yılında Koç Üniversitesine tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Osman Cevdet Akçay’ın hayatı ve biyografisi

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018 yılları arası ayrılana kadar banka başekonomisti olarak görev yaptı. Temmuz-Ekim 2018'de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023 yılları arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.

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