ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) sınavları ne zaman yapılacak?

Kamu kurularında çalışma hayali kuran adayların yakından takip ettiği 2026 KPSS maratonunda Ön Lisans başvuruları devam ederken Ortaöğretim başvuruları için ise geri sayım sürüyor. Böylece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinasyonunda her yıl düzenlenen KPSS sınavı için açıklanan takvim, adaylar için yol gösterici olarak ön plana çıkıyor.