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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:22
ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) sınavları ne zaman yapılacak?
2026 KPSS sınav maratonu süreci hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan yıllık sınav takvimi doğrultusunda Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT düzeyindeki tüm oturumların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri belirlendi. Peki "2026 KPSS sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" İşte detaylar...