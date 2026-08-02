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Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:22

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS ( Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) sınavları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS sınav maratonu süreci hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan yıllık sınav takvimi doğrultusunda Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT düzeyindeki tüm oturumların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri belirlendi. Peki "2026 KPSS sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" İşte detaylar...

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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Kamu kurularında çalışma hayali kuran adayların yakından takip ettiği 2026 KPSS maratonunda Ön Lisans başvuruları devam ederken Ortaöğretim başvuruları için ise geri sayım sürüyor. Böylece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinasyonunda her yıl düzenlenen KPSS sınavı için açıklanan takvim, adaylar için yol gösterici olarak ön plana çıkıyor.

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU VE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile 2026 KPSS ön lisans başvuru alımı başladı. Takvime göre KPSS'ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

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ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

- KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

- KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM 2026 KPSS TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

ÖSYM duyurusu ile 2026 KPSS lisans başvuruları; 1 Temmuz 2026 Çarşamba ve 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde tamamlandı. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alındı.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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