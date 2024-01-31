Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:58
ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle
ÖSYM KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için gün sayıyor. 2024 yılında ÖSYM tarafından Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT tüm oturumlar gerçekleştirilecek. Türkiye'de devlet kurumlarına kamu personeli seçmek üzere uygulanan sınav her eğitim basamağından sınava girecek adaylar için ayrı uygulanıyor. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? İşte detaylar