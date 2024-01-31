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Haberler Fotohaber ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:58

ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle

ÖSYM KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için gün sayıyor. 2024 yılında ÖSYM tarafından Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT tüm oturumlar gerçekleştirilecek. Türkiye'de devlet kurumlarına kamu personeli seçmek üzere uygulanan sınav her eğitim basamağından sınava girecek adaylar için ayrı uygulanıyor. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? İşte detaylar

ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle

Bu yılki ÖSYM takvimi paylaşıldı. Takvimle birlikte kamu kurumlarında personel olmak isteyen öğretmen, hemşire, mimar ve daha birçok meslek grubu sınav başvurusu için hazırlanıyor. İşte KPSS'ye dair tüm ayrıntılar

ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2024 lisans ve ÖABT geç başvuruları 22 Mayıs- 23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ön Lisans 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM KPSS 2024 BAŞVURU || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimiyle

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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