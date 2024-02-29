Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:27
Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!
Vicdanları sızlatan olay Mersin'de yaşandı. Tarsus'ta bir lisede okul müdürü olarak görev yapan İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile tartıştı. Baba ile oğlu, yaşlı çifti acımasızca darbetti. O anlar ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Peki; Otobüste 77 yaşındaki yaşlı adamı döven okul müdürü tutuklandı mı? İşte olayın ayrıntıları ve son gelişmeler…