Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan olay vicdansızları sızlattı. Okul müdürü İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ve oğlu, yaşlı çifti acımasızca darbetti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından baba ile oğlunun, darbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Otobüste 77 yaşındaki yaşlı adamı döven okul müdürü tutuklandı mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler…