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Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:27

Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!

Vicdanları sızlatan olay Mersin'de yaşandı. Tarsus'ta bir lisede okul müdürü olarak görev yapan İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile tartıştı. Baba ile oğlu, yaşlı çifti acımasızca darbetti. O anlar ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Peki; Otobüste 77 yaşındaki yaşlı adamı döven okul müdürü tutuklandı mı? İşte olayın ayrıntıları ve son gelişmeler…

Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan olay vicdansızları sızlattı. Okul müdürü İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ve oğlu, yaşlı çifti acımasızca darbetti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından baba ile oğlunun, darbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Otobüste 77 yaşındaki yaşlı adamı döven okul müdürü tutuklandı mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler…

Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!

BABA İLE OĞUL YAŞLI ÇİFTİ ÖLDÜRESİYE DARBETTİ!

Mersin Tarsus'ta bir lisede okul müdürü olarak görev yapan İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ile oğlu, yaşlı çifti acımasızca darbetti.

Olay anı saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!

OLAYIN DETAYLARI!

Olay, Toroslar ilçesinde meydana geldi.

Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da baba İsmet T., çifte saldırdı. R.P.'nin üzerine çıkan İsmet T., onu darbetti.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Vicdanları sızlatan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!

OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI MI?

Görüntüleri ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun, darbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı öğrenildi.

İfadelerinin alınmasının ardından İsmet T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Otobüste 77 yaşındaki adamı döven okul müdürü tutuklandı mı, son durum ne? Oğlu ile bir olup darbetmişti!

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamasında, otobüste İ.T. ve A.O.T ile R.P. arasında yaşanan tartışmanın "koltuk" nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yaşlı çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak itibarıyla açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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