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Haberler Fotohaber Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:52

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YÖK ATLAS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. Üniversite taban puanları bölüm bölüm araştırılmaya başladı. O bölümler arasında Özel Eğitim Öğretmenliği de yer alıyor. YKS tercih kılavuzu ile hazırlanacak listeler sınav sonuçlarındaki puan türlerine göre yapılacak. Bu noktada bu bölümü isteyenler Sözel (SÖZ) puanına bakacak. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Tercih tarihleri için ÖSYM takvimi takip ediliyor. İşte, 2023 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları devlet ve özel üniversitelerde araştırılıyor. 4 yıllık bölüm için TYT, AYT, YDT puanları birlikte sorgulanıyor. AYT'de ağırlıkla sözel çözenler özel eğitim öğretmenliğini tercih listeleri için değerlendirecek. Özel Eğitim Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. YKS tercih robotu ve YÖK ATLAS listeleri ile araştırmalar hız kazanıyor. İşte, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023…

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 2.114
1.274
1.850
3.170		 454,65856
423,44681
447,18513
435,57987
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 3.372
2.282
2.840
2.988		 444,23147
408,60672
435,86352
436,82388
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 5.203
4.114
5.300
6.071		 434,40226
395,39405
420,66933
420,86986
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
4+0		 5
5
5
4		 6.382
1.558
3.340
3.442		 429,83017
417,93668
431,95454
433,47160
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 6.483
4.874
6.110
6.730		 429,46129
391,51374
417,28213
418,53256

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 6.999
4.214
5.840
6.055		 427,81425
394,88591
418,31912
420,93480
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0


 6


 7.397


 426,59348
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 7.493
5.514
7.180
7.833		 426,29910
388,73508
413,23044
415,08881
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 8.305
5.914
7.630
7.616		 423,85101
387,09334
411,73805
415,72213
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
9+0
6+0		 9
9
9
6		 8.669
3.806
4.500
6.260		 422,92433
397,20475
424,54585
420,11219
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 130+4
130+4
130+4
140+4		 134
134
134
144		 9.368
6.688
8.370
9.179		 421,29920
384,38841
409,55365
411,32830
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 9.370


 421,29110
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 9.488
4.954
5.640
4.713		 420,99308
391,14772
419,20824
426,43380
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 9.656
6.494
8.140
8.515		 420,59147
384,98798
410,27582
413,07050
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 9.660
6.927
8.790
9.752		 420,58652
383,55117
408,36721
409,93640
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 9.949
6.569
8.920
8.677		 419,94589
384,72545
407,98048
412,64969
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.510
7.147
9.150
9.292		 418,63052
382,81788
407,37727
411,07424
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
(Gaziantep) (Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
10+0
5+0		 9
9
10
5		 10.889
4.975
8.730
8.123		 417,73608
391,06435
408,50926
414,19143
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 11.214
8.692
11.400
11.439		 417,05309
378,15639
401,91616
406,25111
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 11.512
7.801
9.780
10.599		 416,49487
380,69859
405,72790
408,03152
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 11.599


 416,30617
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.782
7.873
13.600
14.540		 415,96108
380,47973
397,41977
400,51873
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.949
8.359
12.300
16.499		 415,65806
379,08400
400,07403
397,55596
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
23+0
6+0		 9
9
23
6		 12.259
6.308
11.000
8.124		 415,06888
385,64640
402,87788
414,18998
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
8+0
6+0		 9
9
8
6		 12.799
6.020
7.850
6.747		 414,05313
386,75269
411,02714
418,44365
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 12.815
8.943
10.900
12.518		 414,02293
377,47962
402,94191
404,17372
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.118
9.523
11.500
12.552		 413,48439
375,97794
401,65248
404,12301
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0


 5


 13.520


 412,75167
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0


 6


 13.522


 412,74090
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
7+0
8+0
5+0		 7
7
8
5		 13.588
7.429
12.000
8.435		 412,59557
381,87541
400,65027
413,30006
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.973
9.626
11.700
12.764		 411,97499
375,76066
401,32288
403,70169
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 14.395
9.907
12.300
14.673		 411,25925
374,99685
400,01850
400,31405
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 15.028
10.233
13.600
 410,31286
374,12973
397,39342
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 15.155
10.321
13.300
 410,10703
373,94753
397,85627
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya)(Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 15.386
11.176
13.300
14.031		 409,72749
371,92353
398,01455
401,30610
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.664
11.349
13.900
15.544		 409,32572
371,52526
396,72538
398,95692
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 16.226


 408,42660
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.258
10.379
12.700
13.665		 408,31013
373,79536
398,96843
401,99662
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 16.613


 407,83893
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 17.178


 407,02514
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 17.408
11.512
14.100
15.036		 406,69970
371,11559
396,46343
399,74104
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
16+0
13+0
8+0		 15
16
13
8		 17.642
18.329
22.400
26.561		 406,39204
359,12748
383,70854
385,18187
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 18.015
12.629
15.800
17.937		 405,86371
368,83928
393,49358
395,53111
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 18.199
12.606
16.600
 405,60590
368,87489
392,05828
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 18.206
14.084

 405,59801
366,02179
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman) (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 18.554


 405,12185
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 19.339
13.876

 404,07324
366,44712
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 19.584
12.488
15.100
16.334		 403,73554
369,08981
394,46858
397,76756
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 19.669
13.019
15.300
16.017		 403,62388
368,05225
394,27697
398,25138
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.808
12.936
15.600
17.913		 403,43591
368,23692
393,68053
395,56845
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 20.301
13.419
16.700
 402,80868
367,26107
391,86077
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 20.369
13.312
16.200
17.099		 402,72216
367,48017
392,81257
396,72513
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 20.894
13.575
16.200
17.029		 402,08739
366,98713
392,72500
396,80888
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0
10+0
9+0		 10
10
10
9		 20.937
16.370
20.800
24.829		 402,04501
362,15309
385,72374
387,02332
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
10+0
6+0		 9
9
10
6		 21.449
17.266
20.900
24.497		 401,45565
360,72114
385,65908
387,39840
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
13+0
10+0
8+0		 9
13
10
8		 21.845
17.941
24.400
27.509		 400,95312
359,69868
381,24735
384,26380
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
5+0
5+0
3+0		 6
5
5
3		 24.067
20.110
26.200
30.648		 398,43126
356,61909
379,11195
381,23919
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0


 10


 27.712


 394,69845
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
7+0
6+0
8+0		 8
7
6
8		 27.858
20.335
27.000
36.966		 394,55514
356,31975
378,27973
375,89100
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
51+0
43+0
33+0		 51
51
43
33		 35.299
39.803
48.600
110.518		 387,91176
336,50557
359,64307
339,13921
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 47+0
47+0
47+0
49+0		 47
47
47
49		 41.261
39.792
39.800
59.886		 383,32699
336,51215
366,12922
361,01500
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 45+0
44+0
37+0
20+0		 45
44
37
17		 42.680
61.124
147.000
Dolmadı		 382,30772
322,50366
317,31079
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2+0
3+0
8+0
 2
3
8
 43.579
41.062
57.300
 381,69312
335,53355
354,06583
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 34+0


 34


 46.224


 379,89097
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 34+0


 34


 46.567


 379,64850
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 24+0
26+0
29+0
21+0		 24
26
29
10		 48.851
59.684
86.300
Dolmadı		 378,14573
323,30331
339,18235
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
25+0
25+0
8+0		 25
25
25
8		 49.885
35.880
35.900
80.131		 377,51399
339,71397
369,40539
351,10406
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
51+0
47+0
46+0		 51
51
47
46		 51.785
49.630
76.700
91.247		 376,35681
329,46741
343,62183
346,45693
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 36+0
38+0
35+0
30+0		 36
38
35
30		 58.840
45.354
65.700
113.243		 372,30901
332,35647
349,26655
338,21608
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 24+0
25+0
25+0
 24
25
25
 61.637
101.492
273.000
 370,69845
304,38076
287,83927
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2+0


 22


 63.318


 369,80208
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 48+0
47+0
42+0
32+0		 48
47
42
32		 64.407
40.801
50.900
139.354		 369,23591
335,72070
358,14582
329,90753
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
47+0
45+0
10+0		 51
47
45
8		 69.332
66.380
156.000
Dolmadı		 366,75019
319,68152
314,86084
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 27+0
25+0
21+0
18+0		 27
25
21
18		 76.658
85.459
119.000
212.421		 363,28092
310,80514
326,32936
311,44432
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 36+0
34+0
28+0
20+0		 36
34
28
20		 84.882
101.765
213.000
250.995		 359,66967
304,28409
300,41887
303,45212
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
13+0
15+0
10+0		 15
13
15
10		 86.043
61.742
110.000
166.093		 359,18209
322,16816
329,69107
322,49802
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
9+0
6+0
2+0		 6
9
5
2		 89.605
162.316
Dolmadı
266.627		 357,78526
285,59835
Dolmadı
300,40402
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0


 30


 91.163


 357,16927
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 42+0
42+0
41+0
45+0		 42
42
41
45		 99.139
101.093
157.000
275.162		 354,16380
304,53316
314,44663
298,75985
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 3+0


 3


 104.857


 352,07122
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 22+0


 22


 110.536


 350,11519
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0


 10


 121.417


 346,52050
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
25+0
25+0
35+0		 25
25
25
18		 137.568
124.419
182.000
Dolmadı		 341,66638
296,56515
307,78022
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 29+0
5+0
7+0
 29
5
7
 171.606
79.914
166.000
 332,70316
313,22779
312,05951
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