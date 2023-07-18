Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YÖK ATLAS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. Üniversite taban puanları bölüm bölüm araştırılmaya başladı. O bölümler arasında Özel Eğitim Öğretmenliği de yer alıyor. YKS tercih kılavuzu ile hazırlanacak listeler sınav sonuçlarındaki puan türlerine göre yapılacak. Bu noktada bu bölümü isteyenler Sözel (SÖZ) puanına bakacak. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Tercih tarihleri için ÖSYM takvimi takip ediliyor. İşte, 2023 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|2.114
1.274
1.850
3.170
|454,65856
423,44681
447,18513
435,57987
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|3.372
2.282
2.840
2.988
|444,23147
408,60672
435,86352
436,82388
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|5.203
4.114
5.300
6.071
|434,40226
395,39405
420,66933
420,86986
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|6.382
1.558
3.340
3.442
|429,83017
417,93668
431,95454
433,47160
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|6.483
4.874
6.110
6.730
|429,46129
391,51374
417,28213
418,53256
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|6.999
4.214
5.840
6.055
|427,81425
394,88591
418,31912
420,93480
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|7.397
—
—
—
|426,59348
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|7.493
5.514
7.180
7.833
|426,29910
388,73508
413,23044
415,08881
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|8.305
5.914
7.630
7.616
|423,85101
387,09334
411,73805
415,72213
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
6+0
|9
9
9
6
|8.669
3.806
4.500
6.260
|422,92433
397,20475
424,54585
420,11219
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|130+4
130+4
130+4
140+4
|134
134
134
144
|9.368
6.688
8.370
9.179
|421,29920
384,38841
409,55365
411,32830
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|9.370
—
—
—
|421,29110
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|9.488
4.954
5.640
4.713
|420,99308
391,14772
419,20824
426,43380
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|9.656
6.494
8.140
8.515
|420,59147
384,98798
410,27582
413,07050
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|9.660
6.927
8.790
9.752
|420,58652
383,55117
408,36721
409,93640
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|9.949
6.569
8.920
8.677
|419,94589
384,72545
407,98048
412,64969
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.510
7.147
9.150
9.292
|418,63052
382,81788
407,37727
411,07424
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
(Gaziantep) (Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
10+0
5+0
|9
9
10
5
|10.889
4.975
8.730
8.123
|417,73608
391,06435
408,50926
414,19143
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|11.214
8.692
11.400
11.439
|417,05309
378,15639
401,91616
406,25111
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|11.512
7.801
9.780
10.599
|416,49487
380,69859
405,72790
408,03152
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|11.599
—
—
—
|416,30617
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.782
7.873
13.600
14.540
|415,96108
380,47973
397,41977
400,51873
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.949
8.359
12.300
16.499
|415,65806
379,08400
400,07403
397,55596
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
23+0
6+0
|9
9
23
6
|12.259
6.308
11.000
8.124
|415,06888
385,64640
402,87788
414,18998
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
8+0
6+0
|9
9
8
6
|12.799
6.020
7.850
6.747
|414,05313
386,75269
411,02714
418,44365
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|12.815
8.943
10.900
12.518
|414,02293
377,47962
402,94191
404,17372
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.118
9.523
11.500
12.552
|413,48439
375,97794
401,65248
404,12301
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|13.520
—
—
—
|412,75167
—
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|13.522
—
—
—
|412,74090
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
8+0
5+0
|7
7
8
5
|13.588
7.429
12.000
8.435
|412,59557
381,87541
400,65027
413,30006
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.973
9.626
11.700
12.764
|411,97499
375,76066
401,32288
403,70169
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.395
9.907
12.300
14.673
|411,25925
374,99685
400,01850
400,31405
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|15.028
10.233
13.600
—
|410,31286
374,12973
397,39342
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|15.155
10.321
13.300
—
|410,10703
373,94753
397,85627
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya)(Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|15.386
11.176
13.300
14.031
|409,72749
371,92353
398,01455
401,30610
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.664
11.349
13.900
15.544
|409,32572
371,52526
396,72538
398,95692
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|16.226
—
—
—
|408,42660
—
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.258
10.379
12.700
13.665
|408,31013
373,79536
398,96843
401,99662
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|16.613
—
—
—
|407,83893
—
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|17.178
—
—
—
|407,02514
—
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|17.408
11.512
14.100
15.036
|406,69970
371,11559
396,46343
399,74104
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
16+0
13+0
8+0
|15
16
13
8
|17.642
18.329
22.400
26.561
|406,39204
359,12748
383,70854
385,18187
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|18.015
12.629
15.800
17.937
|405,86371
368,83928
393,49358
395,53111
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|18.199
12.606
16.600
—
|405,60590
368,87489
392,05828
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|18.206
14.084
—
—
|405,59801
366,02179
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman) (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|18.554
—
—
—
|405,12185
—
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
| Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|19.339
13.876
—
—
|404,07324
366,44712
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|19.584
12.488
15.100
16.334
|403,73554
369,08981
394,46858
397,76756
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|19.669
13.019
15.300
16.017
|403,62388
368,05225
394,27697
398,25138
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.808
12.936
15.600
17.913
|403,43591
368,23692
393,68053
395,56845
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|20.301
13.419
16.700
—
|402,80868
367,26107
391,86077
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|20.369
13.312
16.200
17.099
|402,72216
367,48017
392,81257
396,72513
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|20.894
13.575
16.200
17.029
|402,08739
366,98713
392,72500
396,80888
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
10+0
9+0
|10
10
10
9
|20.937
16.370
20.800
24.829
|402,04501
362,15309
385,72374
387,02332
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
10+0
6+0
|9
9
10
6
|21.449
17.266
20.900
24.497
|401,45565
360,72114
385,65908
387,39840
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
13+0
10+0
8+0
|9
13
10
8
|21.845
17.941
24.400
27.509
|400,95312
359,69868
381,24735
384,26380
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
5+0
3+0
|6
5
5
3
|24.067
20.110
26.200
30.648
|398,43126
356,61909
379,11195
381,23919
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|27.712
—
—
—
|394,69845
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
7+0
6+0
8+0
|8
7
6
8
|27.858
20.335
27.000
36.966
|394,55514
356,31975
378,27973
375,89100
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
51+0
43+0
33+0
|51
51
43
33
|35.299
39.803
48.600
110.518
|387,91176
336,50557
359,64307
339,13921
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|47+0
47+0
47+0
49+0
|47
47
47
49
|41.261
39.792
39.800
59.886
|383,32699
336,51215
366,12922
361,01500
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|45+0
44+0
37+0
20+0
|45
44
37
17
|42.680
61.124
147.000
Dolmadı
|382,30772
322,50366
317,31079
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
3+0
8+0
—
|2
3
8
—
|43.579
41.062
57.300
—
|381,69312
335,53355
354,06583
—
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|46.224
—
—
—
|379,89097
—
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|46.567
—
—
—
|379,64850
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|24+0
26+0
29+0
21+0
|24
26
29
10
|48.851
59.684
86.300
Dolmadı
|378,14573
323,30331
339,18235
Dolmadı
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
25+0
25+0
8+0
|25
25
25
8
|49.885
35.880
35.900
80.131
|377,51399
339,71397
369,40539
351,10406
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
51+0
47+0
46+0
|51
51
47
46
|51.785
49.630
76.700
91.247
|376,35681
329,46741
343,62183
346,45693
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|36+0
38+0
35+0
30+0
|36
38
35
30
|58.840
45.354
65.700
113.243
|372,30901
332,35647
349,26655
338,21608
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|24+0
25+0
25+0
—
|24
25
25
—
|61.637
101.492
273.000
—
|370,69845
304,38076
287,83927
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
—
—
—
|22
—
—
—
|63.318
—
—
—
|369,80208
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|48+0
47+0
42+0
32+0
|48
47
42
32
|64.407
40.801
50.900
139.354
|369,23591
335,72070
358,14582
329,90753
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
47+0
45+0
10+0
|51
47
45
8
|69.332
66.380
156.000
Dolmadı
|366,75019
319,68152
314,86084
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|27+0
25+0
21+0
18+0
|27
25
21
18
|76.658
85.459
119.000
212.421
|363,28092
310,80514
326,32936
311,44432
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|36+0
34+0
28+0
20+0
|36
34
28
20
|84.882
101.765
213.000
250.995
|359,66967
304,28409
300,41887
303,45212
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
13+0
15+0
10+0
|15
13
15
10
|86.043
61.742
110.000
166.093
|359,18209
322,16816
329,69107
322,49802
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
9+0
6+0
2+0
|6
9
5
2
|89.605
162.316
Dolmadı
266.627
|357,78526
285,59835
Dolmadı
300,40402
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|91.163
—
—
—
|357,16927
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
42+0
41+0
45+0
|42
42
41
45
|99.139
101.093
157.000
275.162
|354,16380
304,53316
314,44663
298,75985
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|104.857
—
—
—
|352,07122
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|22+0
—
—
—
|22
—
—
—
|110.536
—
—
—
|350,11519
—
—
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|121.417
—
—
—
|346,52050
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
25+0
25+0
35+0
|25
25
25
18
|137.568
124.419
182.000
Dolmadı
|341,66638
296,56515
307,78022
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|29+0
5+0
7+0
—
|29
5
7
—
|171.606
79.914
166.000
—
|332,70316
313,22779
312,05951
—