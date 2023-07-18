Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:52

YÖK ATLAS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. Üniversite taban puanları bölüm bölüm araştırılmaya başladı. O bölümler arasında Özel Eğitim Öğretmenliği de yer alıyor. YKS tercih kılavuzu ile hazırlanacak listeler sınav sonuçlarındaki puan türlerine göre yapılacak. Bu noktada bu bölümü isteyenler Sözel (SÖZ) puanına bakacak. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Tercih tarihleri için ÖSYM takvimi takip ediliyor. İşte, 2023 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…