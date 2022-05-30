Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Maltepe - Palekanon Savaşı Nedenler ve Tarafları

1329 yılında gerçekleşen Maltepe – Palekanon Savaşı 1299 yılında Söğüt çevresinde kurulan Osmanlı Beyliği'ne güç kazandırmak için yapılan büyük bir planlamadır. Beyliğin kurucusu Osman Bey beyliğin büyüyebilmek için sadece diğer beylikler değil Bizanslılarla da karşı karşıya gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Özellikle de İstanbul'un hakimiyetini elinde tutan ve konum olarak önemli bir yerde bulunan Bizanslılar için bir hamle olarak görülebilecek Palekanon Savaşı ilk olarak İznik'e yapılan hücum ile başlıyor.