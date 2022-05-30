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Haberler Fotohaber Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:53

Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Palekanon Savaşı en bilindik ismiyle Maltepe Meydan Muharebesi tarih sahnesindeki önemli savaşlar arasında yer alır. Yeni kurulmuş olan ve henüz devlet statüsüne ulaşamamış Osmanlı Beyliği'nin varlığını kanıtlamak yaptığı bu Palekanon Savaşı İstanbul yolunu açan önemli bir zafer kazanılmasını sağlıyor. Gerek genel kültür gerek tarih derslerinde aşina olunan Palekanon Savaşı sonuçları ve önemi, Maltepe – Palekanon Savaşı tarihi, nedenleri ve tarafları kimlerdir gibi pek çok detaya yanıt olabilecek bilgileri içeriğimizde sizler için bir araya getirdik.

Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Palekanon Savaşı Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey tarafından başlatılan önemli muharebeler arasında yer alır. Özellikle de o dönemlerde beyliğin varlığını kabul etmeyen ve kısa sürede yok olacağını sanan beylikler ve Bizanslılar için oldukça büyük dersler veren bir savaştır. Bu sebeple Maltepe Savaşı önemi, Palekanon Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler oldu tek bir başlık altında topladık.

Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Palekanon Savaşı Tarihi

10 – 11 Haziran 1329 yılında gerçekleşen Palekanon Savaşı Osmanlı Beyliği ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Karşılaşma Maltepe Yarımadası'nda gerçekleştiği için bu savaşa Maltepe Savaşı da denilmektedir.

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Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Osman Bey önderliğinde kurulan ve çok kısa sürelerde büyük savaşlara imza atan Osmanlı Beyliği o dönemlerde varlığını kanıtlama ve kendini diğerlerine gösterme ateşiyle yanıyordu. Bu amaçla önce İznik kuşatması sonrasında da Kocaeli Yarımadası'nın fethiyle başlayan Palekanon Savaşı'nın en büyük amacı beyliğin varlığını kanıtlama ve İstanbul'a bir köprü oluşturma amacı güdüyordu.

Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Maltepe - Palekanon Savaşı Nedenler ve Tarafları

1329 yılında gerçekleşen Maltepe – Palekanon Savaşı 1299 yılında Söğüt çevresinde kurulan Osmanlı Beyliği'ne güç kazandırmak için yapılan büyük bir planlamadır. Beyliğin kurucusu Osman Bey beyliğin büyüyebilmek için sadece diğer beylikler değil Bizanslılarla da karşı karşıya gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Özellikle de İstanbul'un hakimiyetini elinde tutan ve konum olarak önemli bir yerde bulunan Bizanslılar için bir hamle olarak görülebilecek Palekanon Savaşı ilk olarak İznik'e yapılan hücum ile başlıyor.

Palekanon Savaşı Sonuçları ve Önemi - Maltepe - Palekanon Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

İznik'i ele geçiren güçlü Osmanlı Beyliği hiç durak vermeden Kocaeli Yarımadası'nda bulunan Şamandıra, Aydos ve Kandıra kalelerine saldırıyor. Kalelerin ele geçirilmeden önce İznik'in kuşatılması haberi kısa sürede Bizans'a ulaşır. O dönemde Bizans'ın başında bulunan III. Andronikos Osmanlı Beyliği'nin saldırılarının güçlendiğini fark ederek püskürtme hareketi yapmak ister. Ordusunu toplayan İmparator III. Andronikos Osmanlı Beyliği'nin üzerine doğru yola çıkar. Maltepe Yarımadası'nda karşılaşan ikili amansız bir mücadeleye girişir ve garip gelen taraf Osmanlı olur.

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