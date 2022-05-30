Palekanon Savaşı en bilindik ismiyle Maltepe Meydan Muharebesi tarih sahnesindeki önemli savaşlar arasında yer alır. Yeni kurulmuş olan ve henüz devlet statüsüne ulaşamamış Osmanlı Beyliği'nin varlığını kanıtlamak yaptığı bu Palekanon Savaşı İstanbul yolunu açan önemli bir zafer kazanılmasını sağlıyor. Gerek genel kültür gerek tarih derslerinde aşina olunan Palekanon Savaşı sonuçları ve önemi, Maltepe – Palekanon Savaşı tarihi, nedenleri ve tarafları kimlerdir gibi pek çok detaya yanıt olabilecek bilgileri içeriğimizde sizler için bir araya getirdik.