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Haberler Fotohaber Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:28 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:29

Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Pamukkale Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Pamukkale Üniversitesi, 1992 yılında Denizli'de kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. 20 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu, 45 araştırma merkezi, 165 öğrenci topluluğu, yaklaşık 45 bin öğrencisi ve 135 bin mezunu ile Ege Bölgesi'nin öncü üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Pamukkale Üniversitesi taban puanları listesi.

Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 240+6
230+6
220+6
210+6		 246
236
226
216		 15.314
12.943
11.900
11.109		 503,47149
447,68300
506,35889
487,87127
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 34.532
29.674
27.600
24.563		 476,44341
418,20168
482,78954
459,78540
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
1		 48.537
Dolmadı
37.600
33.763		 459,35666
Dolmadı
470,14794
444,26400
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 62.878
78.382
88.300
103.675		 442,93269
362,41625
411,79935
356,98167
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 76.595
71.185
62.900
68.478		 428,19207
369,41934
440,37198
395,22160
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Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 108.480
128.592
127.000
133.385		 397,91364
321,32639
374,25594
332,51623
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 125.211
139.661
125.000
120.352		 383,98654
313,98143
375,55198
342,40898
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
170+5
170+5		 164
164
175
175		 148.269
145.704
147.000
159.388		 367,19225
310,28493
357,88538
315,61602
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 159.220
177.986
180.000
174.299		 359,92501
292,51646
335,89167
307,38968
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 165.254
185.624
170.000
172.412		 356,24526
288,75454
342,07679
308,36573
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 178.631
195.557
173.000
166.687		 348,48415
284,19821
340,18855
311,45833
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 180.187
166.997
138.000
111.447		 347,64479
298,14650
365,26709
350,01110
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 223.589
248.669
243.000
265.130		 326,31852
263,30438
304,44127
270,72117
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 225.759
257.971
269.000
282.331		 325,35554
260,25305
294,14175
265,50460
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 226.627
262.167
246.000
229.270		 324,98443
258,91405
303,27780
283,04825
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 226.986
253.947
231.000
216.039		 324,83548
261,56914
309,76456
288,18163
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 233.618
249.827
244.000
240.839		 322,04000
262,92293
303,99945
278,83891
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
25+1
25+1		 41
41
26
17		 242.785
263.606
258.000
Dolmadı		 318,28254
258,46463
298,55708
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 243.179
241.938
244.000
288.569		 318,12920
265,63766
303,93634
263,71493
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 100+3


 103


 260.356


 311,46927
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 270.715
277.560
243.000
214.393		 307,73983
254,17762
304,61753
288,83411
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 11+1
11+1
11+1
11+1		 12
12
12
12		 280.266
289.962
296.000
287.681		 304,43880
250,59811
284,44350
263,97683
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
45+2		 31
16
23
31		 288.873
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 301,52812
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
65+2
65+2		 62
62
67
67		 289.201
321.964
304.000
297.393		 301,42833
242,08809
281,67815
261,28927
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
3
7
11		 296.671
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 298,99270
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
50+2
80+2		 20
15
28
32		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 1
4
3
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 52
56
93
93		 Dolmadı
Dolmadı
274.000
264.709		 Dolmadı
Dolmadı
292,30059
270,83758
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
60+2
60+2		 15
8
23
60		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 311.862
341.142
339.000
343.309		 294,30259
237,48124
270,83965
249,98911
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 337.627
353.246
342.000
337.952		 286,90738
234,60634
270,21881
251,20360
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
2
21
21		 413.274
Dolmadı
440.000
440.856		 268,79841
Dolmadı
246,91673
230,86046
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
42
72
72		 418.727
Dolmadı
403.000
413.067		 267,67016
Dolmadı
254,85194
236,00611
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
5
72
72		 530.088
Dolmadı
407.000
350.477		 248,72600
Dolmadı
253,80644
248,38613
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
1+0
1+0		 2

1
1		 555.904
Dolmadı
414.000
362.734		 245,21529
Dolmadı
252,41320
245,74858
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 130+4
130+4
110+3
100+3		 134
134
113
103		 33.164
39.728
18.200
27.717		 415,55713
356,58812
418,48202
397,88040
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2

 62
62

 96.230
101.348

 380,51529
319,66916
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 102.951
100.754
97.100
107.588		 377,53081
319,95198
365,56909
344,30824
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 128.534
147.494
176.000
229.380		 366,85605
301,35637
333,39274
301,52754
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 130.855
109.743
74.000
76.612		 365,99468
315,91288
376,93197
360,75966
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
41
41
62		 156.021
198.276
239.000
330.977		 356,77602
285,88870
313,55882
279,15707
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 277.790
325.731
325.000
314.966		 323,66375
258,79881
292,31018
282,22506
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 442.262
484.589
482.000
464.515		 295,26428
236,12602
264,05482
258,12427
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
82
82
103		 448.959
442.681
386.000
359.416		 294,28639
241,40775
280,14184
274,04493
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2

 62
62

 501.110
586.991

 287,37422
201,74012
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 518.121
553.698
472.000
430.788		 285,25023
225,91473
265,56368
262,80504
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 526.623
526.853
455.000
450.602		 284,22324
230,62062
268,23063
260,02131
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
71
103
103		 546.837
Dolmadı
622.000
628.561		 281,78668
Dolmadı
245,15916
239,02253
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
82
82
103		 553.577
583.417
496.000
457.736		 281,00989
207,88576
261,95258
259,05109
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
66
82
103		 589.906
Dolmadı
630.000
689.328		 276,88270
Dolmadı
244,21037
233,03979
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
27
62
72		 612.966
Dolmadı
661.000
671.715		 274,39348
Dolmadı
240,62912
234,74953
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1

 31
5

 658.243
Dolmadı

 269,67586
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
14
31
31		 681.650
Dolmadı
671.000
696.956		 267,37249
Dolmadı
239,47509
232,29056
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
19
82
82		 686.649
Dolmadı
619.000
579.241		 266,87657
Dolmadı
245,56851
244,21588
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
50+2
60+2		 41
7
52
62		 732.583
Dolmadı
634.000
558.855		 262,52475
Dolmadı
243,81164
246,47727
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
5
41
41		 735.485
Dolmadı
728.000
755.161		 262,25511
Dolmadı
233,29223
226,05669
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
4
41
41		 747.966
Dolmadı
711.000
755.573		 261,11991
Dolmadı
235,08595
226,00418
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
12
41
39		 842.835
Dolmadı
859.000
Dolmadı		 252,85653
Dolmadı
221,26951
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41

41
41		 844.113
Dolmadı
725.000
740.500		 252,74729
Dolmadı
233,57482
227,79856
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
4
82
103		 862.256
Dolmadı
704.000
704.508		 251,24464
Dolmadı
235,87994
231,53546
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
13
82
103		 862.820
Dolmadı
612.000
601.475		 251,20078
Dolmadı
246,37413
241,83656
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
3
82
82		 883.215
Dolmadı
726.000
711.509		 249,55957
Dolmadı
233,47752
230,83869
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
4
41
41		 894.298
Dolmadı
792.000
804.488		 248,66471
Dolmadı
227,06427
215,81166
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Organik Tarım İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1

 31
7

 927.911
Dolmadı

 245,97763
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
6
31
28		 933.575
Dolmadı
922.000
Dolmadı		 245,52998
Dolmadı
215,59484
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
9
62
62		 952.435
Dolmadı
772.000
812.259		 244,06746
Dolmadı
228,95922
210,47572
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)		 EA 30+1


 31


 1.137.192


 230,53918
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 17.579
14.946
12.600
13.745		 418,92624
391,23046
411,97099
404,39343
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 25.753
24.561
19.800
19.936		 394,45484
358,94414
385,27864
380,12404
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 30.421
30.546
24.300
24.181		 381,60792
340,27603
369,13128
364,64038
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 43.256
40.819
37.500
37.423		 347,43213
308,22361
325,77066
322,33934
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 52.585
50.607
49.000
48.040		 324,16941
278,18593
290,21961
290,86254
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.973
9.626
11.700
12.764		 411,97499
375,76066
401,32288
403,70169
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 21.719
20.725
19.300
19.473		 401,12127
355,79119
387,89377
393,47889
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 36.596
23.423
22.000
25.217		 386,89220
352,28806
384,18738
386,61722
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 59.213
68.360
47.400
52.792		 372,10147
318,68874
360,42794
365,11760
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 76.488
65.701
52.700
71.647		 363,36116
320,03733
356,98385
354,91771
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
130+4		 111
111
123
134		 191.912
143.283
95.400
92.143		 328,00432
290,77726
335,31107
346,10751
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 212.519
245.985
163.000
150.337		 323,63631
267,14130
312,78883
326,74953
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 251.173
242.211
189.000
201.423		 316,22855
267,87060
306,01153
313,92470
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 257.711
337.038
173.000
163.190		 315,07225
251,82028
310,13346
323,26918
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Coğrafya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 1+0
2+0

 1
2

 289.817
354.240

 309,72263
249,26855
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 341.824
380.815
270.000
262.332		 301,72073
245,50529
288,24774
301,24697
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 347.292
391.494
272.000
250.761		 300,93411
244,03503
287,90543
303,50454
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 498.269


 281,67533
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0

 12
12

 499.215
463.810

 281,56349
234,67948
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
90+3
60+2		 111
100
93
62		 522.246
Dolmadı
186.000
141.969		 278,99073
Dolmadı
306,78326
329,12861
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 531.163
531.009
414.000
365.392		 278,00880
224,40925
263,28574
283,30428
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
59
72
72		 693.628
Dolmadı
506.000
466.210		 261,43190
Dolmadı
249,66304
268,41626
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0

 12
11

 768.853
Dolmadı

 254,46178
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sanat Tarihi
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
19
62
72		 913.212
Dolmadı
617.000
544.081		 241,68905
Dolmadı
234,58663
258,01221
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
45
62
62		 983.901
Dolmadı
478.000
426.424		 235,56712
Dolmadı
253,58188
274,06507
Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı
Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 350,99841
295,37360		 389.143
386.841
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 348,19949
300,34759		 405.201
357.455
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 333,91141
268,26396		 497.901
596.923
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 332,60893
283,74034		 507.190
465.932
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 329,67027
279,12014		 528.736
501.823

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 323,53203
274,28173		 576.882
542.234
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 318,01954
271,67459		 623.542
565.423
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 313,79804
260,86079		 661.944
671.074
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sarayköy Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 310,91879
262,81926		 688.884
650.477
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 308,23846
258,26120		 714.857
698.732
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 306,38030
262,97184		 733.465
648.839
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 305,55094
246,16915		 741.954
839.352
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 299,83200
247,60284		 802.481
822.307
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 296,59064
254,26245		 837.906
743.890
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Serinhisar Meslek Yüksekokulu		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 293,79251
252,69159		 870.057
762.026
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 291,77498
241,49003		 893.611
894.283
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 291,48750
236,27471		 897.036
955.120
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 287,96856
 939.605
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 285,65082
232,76558		 968.373
997.001
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 285,45681
233,30845		 970.840
990.409
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 284,42661
217,04243		 983.969
1.202.806
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 283,55734
232,19224		 995.400
1.004.061
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 281,04072
230,54572		 1.028.238
1.024.310
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 278,53472
222,81610		 1.061.854
1.125.376
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 277,26374
220,55372		 1.079.314
1.156.022
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 275,82674
222,73962		 1.099.289
1.126.364
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 275,51300
223,10963		 1.103.556
1.121.544
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 274,38810
223,26147		 1.119.422
1.119.492
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 273,91108
226,41256		 1.126.302
1.077.331
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bozkurt Meslek Yüksekokulu		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 273,28638
223,48069		 1.135.206
1.116.525
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 271,03996
211,72248		 1.167.792
1.276.142
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 268,91293
215,26249		 1.199.522
1.226.794
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çameli Meslek Yüksekokulu		 Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 267,95133
225,27538		 1.214.108
1.092.514
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 267,53702
214,24566		 1.220.386
1.240.813
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 266,58917
208,81724		 1.234.754
1.318.727
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 264,42313
212,80354		 1.268.222
1.260.989
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,75618
209,14314		 1.294.511
1.313.910
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
 41
 261,75216
 1.310.760
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 260,92597
197,58504		 1.324.242
1.489.745
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 82+3
70+2		 85
72		 258,39061
209,75230		 1.366.033
1.304.825
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 257,66154
207,61152		 1.378.294
1.336.795
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Serinhisar Meslek Yüksekokulu		 Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 255,97993
194,59593		 1.406.996
1.531.085
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sarayköy Meslek Yüksekokulu		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
38		 255,12312
Dolmadı		 1.421.729
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 254,42908
201,05824		 1.433.827
1.437.034
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 254,38910
198,25538		 1.434.522
1.479.832
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 254,15444
207,05518		 1.438.530
1.345.091
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
30		 247,17130
Dolmadı		 1.565.219
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
30+1		 41
18		 246,49595
Dolmadı		 1.578.247
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çal Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
32		 245,60737
Dolmadı		 1.595.026
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
23		 245,24426
Dolmadı		 1.602.063
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 243,89725
187,45771		 1.628.356
1.599.562
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 102+3
90+3		 105
93		 243,53332
194,41984		 1.635.463
1.533.336
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
31		 241,76544
Dolmadı		 1.670.075
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
21		 240,73619
Dolmadı		 1.690.575
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
35		 240,30986
Dolmadı		 1.699.214
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
28		 240,28199
Dolmadı		 1.699.787
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
50		 236,33827
Dolmadı		 1.781.756
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 62+2
50+2		 64
42		 234,16859
Dolmadı		 1.828.385
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu		 Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
19		 232,38790
Dolmadı		 1.867.309
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
8		 231,58907
Dolmadı		 1.885.045
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
12		 229,95671
Dolmadı		 1.921.836
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
16		 229,83671
Dolmadı		 1.924.628
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
26		 229,75873
Dolmadı		 1.926.375
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
7		 228,02861
Dolmadı		 1.966.620
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
3		 227,46195
Dolmadı		 1.979.704
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
5		 227,06760
Dolmadı		 1.989.015
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
27		 226,84401
Dolmadı		 1.994.325
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu		 Maliye
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
48		 225,70420
Dolmadı		 2.021.310
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
16		 225,69849
Dolmadı		 2.021.451
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
11		 225,50094
Dolmadı		 2.026.278
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
20		 224,97738
Dolmadı		 2.038.705
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bekilli Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
23		 224,15038
Dolmadı		 2.058.315
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 61+2
50+2		 63
18		 223,93815
Dolmadı		 2.063.338
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
11		 223,54503
Dolmadı		 2.072.846
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
9		 223,41364
Dolmadı		 2.076.012
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bekilli Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
8		 222,98543
Dolmadı		 2.086.458
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bozkurt Meslek Yüksekokulu		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
12		 222,93853
Dolmadı		 2.087.583
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
7		 222,93036
Dolmadı		 2.087.770
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
7		 222,81362
Dolmadı		 2.090.677
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
6		 222,63266
Dolmadı		 2.094.980
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
8		 219,44997
Dolmadı		 2.173.486
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
9		 219,26493
Dolmadı		 2.178.101
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çal Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
4		 218,55069
Dolmadı		 2.195.763
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu		 Maliye
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
23		 217,35610
Dolmadı		 2.225.242
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bekilli Meslek Yüksekokulu		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
6		 217,10207
Dolmadı		 2.231.580
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
25		 213,42076
Dolmadı		 2.323.382
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sarayköy Meslek Yüksekokulu		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
1		 Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
1		 Dolmadı
224,75029		 Dolmadı
1.099.438
Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
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