Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Pamukkale Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Pamukkale Üniversitesi, 1992 yılında Denizli'de kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|240+6
230+6
220+6
210+6
|246
236
226
216
|15.314
12.943
11.900
11.109
|503,47149
447,68300
506,35889
487,87127
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|34.532
29.674
27.600
24.563
|476,44341
418,20168
482,78954
459,78540
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|48.537
Dolmadı
37.600
33.763
|459,35666
Dolmadı
470,14794
444,26400
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|62.878
78.382
88.300
103.675
|442,93269
362,41625
411,79935
356,98167
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|76.595
71.185
62.900
68.478
|428,19207
369,41934
440,37198
395,22160
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|108.480
128.592
127.000
133.385
|397,91364
321,32639
374,25594
332,51623
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|125.211
139.661
125.000
120.352
|383,98654
313,98143
375,55198
342,40898
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
170+5
170+5
|164
164
175
175
|148.269
145.704
147.000
159.388
|367,19225
310,28493
357,88538
315,61602
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|159.220
177.986
180.000
174.299
|359,92501
292,51646
335,89167
307,38968
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|165.254
185.624
170.000
172.412
|356,24526
288,75454
342,07679
308,36573
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|178.631
195.557
173.000
166.687
|348,48415
284,19821
340,18855
311,45833
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|180.187
166.997
138.000
111.447
|347,64479
298,14650
365,26709
350,01110
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|223.589
248.669
243.000
265.130
|326,31852
263,30438
304,44127
270,72117
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|225.759
257.971
269.000
282.331
|325,35554
260,25305
294,14175
265,50460
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|226.627
262.167
246.000
229.270
|324,98443
258,91405
303,27780
283,04825
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|226.986
253.947
231.000
216.039
|324,83548
261,56914
309,76456
288,18163
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|233.618
249.827
244.000
240.839
|322,04000
262,92293
303,99945
278,83891
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
25+1
25+1
|41
41
26
17
|242.785
263.606
258.000
Dolmadı
|318,28254
258,46463
298,55708
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|243.179
241.938
244.000
288.569
|318,12920
265,63766
303,93634
263,71493
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
—
—
—
|103
—
—
—
|260.356
—
—
—
|311,46927
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|270.715
277.560
243.000
214.393
|307,73983
254,17762
304,61753
288,83411
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|11+1
11+1
11+1
11+1
|12
12
12
12
|280.266
289.962
296.000
287.681
|304,43880
250,59811
284,44350
263,97683
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
45+2
|31
16
23
31
|288.873
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|301,52812
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
65+2
65+2
|62
62
67
67
|289.201
321.964
304.000
297.393
|301,42833
242,08809
281,67815
261,28927
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
3
7
11
|296.671
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|298,99270
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
50+2
80+2
|20
15
28
32
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|1
4
3
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|52
56
93
93
|Dolmadı
Dolmadı
274.000
264.709
|Dolmadı
Dolmadı
292,30059
270,83758
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
60+2
60+2
|15
8
23
60
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|311.862
341.142
339.000
343.309
|294,30259
237,48124
270,83965
249,98911
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|337.627
353.246
342.000
337.952
|286,90738
234,60634
270,21881
251,20360
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
2
21
21
|413.274
Dolmadı
440.000
440.856
|268,79841
Dolmadı
246,91673
230,86046
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
42
72
72
|418.727
Dolmadı
403.000
413.067
|267,67016
Dolmadı
254,85194
236,00611
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
5
72
72
|530.088
Dolmadı
407.000
350.477
|248,72600
Dolmadı
253,80644
248,38613
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
1+0
1+0
|2
—
1
1
|555.904
Dolmadı
414.000
362.734
|245,21529
Dolmadı
252,41320
245,74858
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|130+4
130+4
110+3
100+3
|134
134
113
103
|33.164
39.728
18.200
27.717
|415,55713
356,58812
418,48202
397,88040
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|96.230
101.348
—
—
|380,51529
319,66916
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|102.951
100.754
97.100
107.588
|377,53081
319,95198
365,56909
344,30824
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.534
147.494
176.000
229.380
|366,85605
301,35637
333,39274
301,52754
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|130.855
109.743
74.000
76.612
|365,99468
315,91288
376,93197
360,75966
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
41
41
62
|156.021
198.276
239.000
330.977
|356,77602
285,88870
313,55882
279,15707
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|277.790
325.731
325.000
314.966
|323,66375
258,79881
292,31018
282,22506
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|442.262
484.589
482.000
464.515
|295,26428
236,12602
264,05482
258,12427
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
82
82
103
|448.959
442.681
386.000
359.416
|294,28639
241,40775
280,14184
274,04493
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|501.110
586.991
—
—
|287,37422
201,74012
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|518.121
553.698
472.000
430.788
|285,25023
225,91473
265,56368
262,80504
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|526.623
526.853
455.000
450.602
|284,22324
230,62062
268,23063
260,02131
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
71
103
103
|546.837
Dolmadı
622.000
628.561
|281,78668
Dolmadı
245,15916
239,02253
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
82
82
103
|553.577
583.417
496.000
457.736
|281,00989
207,88576
261,95258
259,05109
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
66
82
103
|589.906
Dolmadı
630.000
689.328
|276,88270
Dolmadı
244,21037
233,03979
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
27
62
72
|612.966
Dolmadı
661.000
671.715
|274,39348
Dolmadı
240,62912
234,74953
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
5
—
—
|658.243
Dolmadı
—
—
|269,67586
Dolmadı
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
14
31
31
|681.650
Dolmadı
671.000
696.956
|267,37249
Dolmadı
239,47509
232,29056
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
19
82
82
|686.649
Dolmadı
619.000
579.241
|266,87657
Dolmadı
245,56851
244,21588
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
50+2
60+2
|41
7
52
62
|732.583
Dolmadı
634.000
558.855
|262,52475
Dolmadı
243,81164
246,47727
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
5
41
41
|735.485
Dolmadı
728.000
755.161
|262,25511
Dolmadı
233,29223
226,05669
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
4
41
41
|747.966
Dolmadı
711.000
755.573
|261,11991
Dolmadı
235,08595
226,00418
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
12
41
39
|842.835
Dolmadı
859.000
Dolmadı
|252,85653
Dolmadı
221,26951
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
—
41
41
|844.113
Dolmadı
725.000
740.500
|252,74729
Dolmadı
233,57482
227,79856
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
4
82
103
|862.256
Dolmadı
704.000
704.508
|251,24464
Dolmadı
235,87994
231,53546
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
13
82
103
|862.820
Dolmadı
612.000
601.475
|251,20078
Dolmadı
246,37413
241,83656
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
3
82
82
|883.215
Dolmadı
726.000
711.509
|249,55957
Dolmadı
233,47752
230,83869
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
4
41
41
|894.298
Dolmadı
792.000
804.488
|248,66471
Dolmadı
227,06427
215,81166
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Organik Tarım İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
7
—
—
|927.911
Dolmadı
—
—
|245,97763
Dolmadı
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
6
31
28
|933.575
Dolmadı
922.000
Dolmadı
|245,52998
Dolmadı
215,59484
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
9
62
62
|952.435
Dolmadı
772.000
812.259
|244,06746
Dolmadı
228,95922
210,47572
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|1.137.192
—
—
—
|230,53918
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|17.579
14.946
12.600
13.745
|418,92624
391,23046
411,97099
404,39343
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|25.753
24.561
19.800
19.936
|394,45484
358,94414
385,27864
380,12404
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|30.421
30.546
24.300
24.181
|381,60792
340,27603
369,13128
364,64038
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|43.256
40.819
37.500
37.423
|347,43213
308,22361
325,77066
322,33934
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|52.585
50.607
49.000
48.040
|324,16941
278,18593
290,21961
290,86254
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.973
9.626
11.700
12.764
|411,97499
375,76066
401,32288
403,70169
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|21.719
20.725
19.300
19.473
|401,12127
355,79119
387,89377
393,47889
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|36.596
23.423
22.000
25.217
|386,89220
352,28806
384,18738
386,61722
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|59.213
68.360
47.400
52.792
|372,10147
318,68874
360,42794
365,11760
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|76.488
65.701
52.700
71.647
|363,36116
320,03733
356,98385
354,91771
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
130+4
|111
111
123
134
|191.912
143.283
95.400
92.143
|328,00432
290,77726
335,31107
346,10751
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|212.519
245.985
163.000
150.337
|323,63631
267,14130
312,78883
326,74953
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|251.173
242.211
189.000
201.423
|316,22855
267,87060
306,01153
313,92470
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|257.711
337.038
173.000
163.190
|315,07225
251,82028
310,13346
323,26918
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Coğrafya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|1+0
2+0
—
—
|1
2
—
—
|289.817
354.240
—
—
|309,72263
249,26855
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|341.824
380.815
270.000
262.332
|301,72073
245,50529
288,24774
301,24697
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|347.292
391.494
272.000
250.761
|300,93411
244,03503
287,90543
303,50454
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|498.269
—
—
—
|281,67533
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
—
—
|12
12
—
—
|499.215
463.810
—
—
|281,56349
234,67948
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
90+3
60+2
|111
100
93
62
|522.246
Dolmadı
186.000
141.969
|278,99073
Dolmadı
306,78326
329,12861
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|531.163
531.009
414.000
365.392
|278,00880
224,40925
263,28574
283,30428
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
59
72
72
|693.628
Dolmadı
506.000
466.210
|261,43190
Dolmadı
249,66304
268,41626
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
—
—
|12
11
—
—
|768.853
Dolmadı
—
—
|254,46178
Dolmadı
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sanat Tarihi
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
19
62
72
|913.212
Dolmadı
617.000
544.081
|241,68905
Dolmadı
234,58663
258,01221
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
45
62
62
|983.901
Dolmadı
478.000
426.424
|235,56712
Dolmadı
253,58188
274,06507
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|350,99841
295,37360
|389.143
386.841
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|348,19949
300,34759
|405.201
357.455
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|333,91141
268,26396
|497.901
596.923
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|332,60893
283,74034
|507.190
465.932
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|329,67027
279,12014
|528.736
501.823
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|323,53203
274,28173
|576.882
542.234
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|318,01954
271,67459
|623.542
565.423
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|313,79804
260,86079
|661.944
671.074
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sarayköy Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|310,91879
262,81926
|688.884
650.477
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|308,23846
258,26120
|714.857
698.732
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|306,38030
262,97184
|733.465
648.839
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|305,55094
246,16915
|741.954
839.352
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|299,83200
247,60284
|802.481
822.307
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|296,59064
254,26245
|837.906
743.890
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Serinhisar Meslek Yüksekokulu
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|293,79251
252,69159
|870.057
762.026
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|291,77498
241,49003
|893.611
894.283
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|291,48750
236,27471
|897.036
955.120
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|287,96856
—
|939.605
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|285,65082
232,76558
|968.373
997.001
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|285,45681
233,30845
|970.840
990.409
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|284,42661
217,04243
|983.969
1.202.806
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|283,55734
232,19224
|995.400
1.004.061
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|281,04072
230,54572
|1.028.238
1.024.310
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|278,53472
222,81610
|1.061.854
1.125.376
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|277,26374
220,55372
|1.079.314
1.156.022
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|275,82674
222,73962
|1.099.289
1.126.364
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|275,51300
223,10963
|1.103.556
1.121.544
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|274,38810
223,26147
|1.119.422
1.119.492
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|273,91108
226,41256
|1.126.302
1.077.331
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|273,28638
223,48069
|1.135.206
1.116.525
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|271,03996
211,72248
|1.167.792
1.276.142
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|268,91293
215,26249
|1.199.522
1.226.794
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çameli Meslek Yüksekokulu
|Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|267,95133
225,27538
|1.214.108
1.092.514
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|267,53702
214,24566
|1.220.386
1.240.813
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|266,58917
208,81724
|1.234.754
1.318.727
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|264,42313
212,80354
|1.268.222
1.260.989
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,75618
209,14314
|1.294.511
1.313.910
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|261,75216
—
|1.310.760
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|260,92597
197,58504
|1.324.242
1.489.745
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|82+3
70+2
|85
72
|258,39061
209,75230
|1.366.033
1.304.825
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|257,66154
207,61152
|1.378.294
1.336.795
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Serinhisar Meslek Yüksekokulu
|Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|255,97993
194,59593
|1.406.996
1.531.085
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sarayköy Meslek Yüksekokulu
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
38
|255,12312
Dolmadı
|1.421.729
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|254,42908
201,05824
|1.433.827
1.437.034
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|254,38910
198,25538
|1.434.522
1.479.832
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|254,15444
207,05518
|1.438.530
1.345.091
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
30
|247,17130
Dolmadı
|1.565.219
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
30+1
|41
18
|246,49595
Dolmadı
|1.578.247
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çal Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
32
|245,60737
Dolmadı
|1.595.026
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
23
|245,24426
Dolmadı
|1.602.063
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|243,89725
187,45771
|1.628.356
1.599.562
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|102+3
90+3
|105
93
|243,53332
194,41984
|1.635.463
1.533.336
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
31
|241,76544
Dolmadı
|1.670.075
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
21
|240,73619
Dolmadı
|1.690.575
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
35
|240,30986
Dolmadı
|1.699.214
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
28
|240,28199
Dolmadı
|1.699.787
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
50
|236,33827
Dolmadı
|1.781.756
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|62+2
50+2
|64
42
|234,16859
Dolmadı
|1.828.385
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu
|Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
19
|232,38790
Dolmadı
|1.867.309
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
8
|231,58907
Dolmadı
|1.885.045
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
12
|229,95671
Dolmadı
|1.921.836
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
16
|229,83671
Dolmadı
|1.924.628
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
26
|229,75873
Dolmadı
|1.926.375
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
7
|228,02861
Dolmadı
|1.966.620
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
3
|227,46195
Dolmadı
|1.979.704
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
5
|227,06760
Dolmadı
|1.989.015
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
27
|226,84401
Dolmadı
|1.994.325
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
|Maliye
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
48
|225,70420
Dolmadı
|2.021.310
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
16
|225,69849
Dolmadı
|2.021.451
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Buldan Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
11
|225,50094
Dolmadı
|2.026.278
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
20
|224,97738
Dolmadı
|2.038.705
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bekilli Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
23
|224,15038
Dolmadı
|2.058.315
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|61+2
50+2
|63
18
|223,93815
Dolmadı
|2.063.338
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
11
|223,54503
Dolmadı
|2.072.846
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
9
|223,41364
Dolmadı
|2.076.012
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bekilli Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
8
|222,98543
Dolmadı
|2.086.458
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bozkurt Meslek Yüksekokulu
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
12
|222,93853
Dolmadı
|2.087.583
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
7
|222,93036
Dolmadı
|2.087.770
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Tavas Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
7
|222,81362
Dolmadı
|2.090.677
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
6
|222,63266
Dolmadı
|2.094.980
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
8
|219,44997
Dolmadı
|2.173.486
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Kale Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
9
|219,26493
Dolmadı
|2.178.101
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çal Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
4
|218,55069
Dolmadı
|2.195.763
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
|Maliye
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
23
|217,35610
Dolmadı
|2.225.242
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Bekilli Meslek Yüksekokulu
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
6
|217,10207
Dolmadı
|2.231.580
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Honaz Meslek Yüksekokulu
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
25
|213,42076
Dolmadı
|2.323.382
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Sarayköy Meslek Yüksekokulu
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|—
1
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|—
1
|Dolmadı
224,75029
|Dolmadı
1.099.438