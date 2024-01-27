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Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:37

PARTİLERİN OY PUSULA SIRASI BELLİ OLDU! AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alacaklar?

Oy pusulası kura sonuçları araştırılıyor. 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) takvimi de işlemeye devam ediyor. Seçim takvimine göre; bugün yapılan kura çekimiyle seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu. YSK başkanlığında gerçekleştirilen kuraya seçime katılım şartlarını sağlayan 36 parti girdi. Her partinin temsilcisi kendi partisinin pusuladaki yeri için kura çekti. Peki, AK Parti kaçıncı sırada yer aldı, oy pusulası siyasi parti sıralaması belli oldu mu, AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alıyor?

PARTİLERİN OY PUSULA SIRASI BELLİ OLDU! AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alacaklar?

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri sorgulanıyor. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta kura çekimi yapıldı. Böylece seçimde yer alacak 36 partinin 1'den 36'ya kadar pusula sırası belirlendi. Peki Ak Parti kaçıncı sırada, hangi parti hangi sırada? İşte kuru sonuçları

PARTİLERİN OY PUSULA SIRASI BELLİ OLDU! AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alacaklar?

AK PARTİ 1.SIRADA YER ALIYOR!

Yüksek Seçim Kurulu başkanlığında gerçekleşen kura sonucu AK Parti 1.sırada yer alacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, MHP 31, CHP 18, DEM Parti 9, İYİ Parti 2. sırada yer alacak

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PARTİLERİN OY PUSULA SIRASI BELLİ OLDU! AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alacaklar?

SEÇİME 35 PARTİ KATILACAK!

Seçime katılabilme yeterliliğine sahip 35 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.

PARTİLERİN OY PUSULA SIRASI BELLİ OLDU! AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alacaklar?

31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma hakkı kazanan partiler:

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

PARTİLERİN OY PUSULA SIRASI BELLİ OLDU! AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alacaklar?

İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1
Millet Partisi: 26
Milliyetçi Hareket Partisi: 31
HÜDA PAR: 20
Yeni Türkiye Partisi: 17
Gelecek Partisi: 16
Sol Parti - 3
Hak ve Özgürlükler Partisi - 21
Memleket Parti: 5
Aydınlık Demokrasi Partisi: 30
Demokratik Sol Parti: 7
Emek Partisi: 19
Halkın Kurtuluş Partisi: 13

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