PARTİLERİN OY PUSULA SIRASI BELLİ OLDU! AK Parti, MHP, CHP pusulada kaçıncı sırada yer alacaklar?

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri sorgulanıyor. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta kura çekimi yapıldı. Böylece seçimde yer alacak 36 partinin 1'den 36'ya kadar pusula sırası belirlendi. Peki Ak Parti kaçıncı sırada, hangi parti hangi sırada? İşte kuru sonuçları