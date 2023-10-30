PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR, NERELİ? Peçenekli Süleyman öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Süleyman Keleş hayatı ve şarkıları!

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR?

1952 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde doğan Süleyman Keleş, aslen Peçenek kökenlidir.

Peçenekli Süleyman lakabıyla tanınan sanatçı, müzik kariyerine küçük yaşlarda başladı. İlk bağlamasını 12 yaşındayken aldı ve kendi kendine bağlama çalmayı öğrendi.

Daha sonra Ankara'da düzenlenen halk müziği yarışmalarına katıldı ve dereceler elde etti. 1970'li yıllarda profesyonel olarak müzik yapmaya başlayan Peçenekli Süleyman, birçok albüm çıkardı ve konserler verdi.

Ankara'nın en eski bağlamacılarından biri olan Peçenekli Süleyman, kendi bestelerinin yanı sıra anonim türküleri de seslendirdi.