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Haberler Fotohaber PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR, NERELİ? Peçenekli Süleyman öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Süleyman Keleş hayatı ve şarkıları!
Giriş Tarihi: 30.10.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 19:10

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR, NERELİ? Peçenekli Süleyman öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Süleyman Keleş hayatı ve şarkıları!

Peçenekli Süleyman öldü mü son dakika yanıt arıyor. ''Peçenekli Süleyman'' olarak bilinen Süleyman Keleş'ten sevenlerini üzen haber geldi. "Ayşe" ve "Tantana Yapma" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran sanatçı, hayatını kaybetti. Bu acı haber sonrası ''Peçenekli Süleyman kimdir, nereli?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ankara'nın eski bağlamacılarından Süleyman Keleş şarkıları, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Peçenekli Süleyman Keleş neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar…

Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Peçenekli Süleyman Keleş neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü merak ediliyor. Ankara'nın eski bağlamacılarından olan Süleyman Keleş'ten acı haber geldi. ''Peçenekli Süleyman'' olarak tanınan Ankaralı sanatçı, yaşamını yitirdi. Aslen Peçenek kökenli olan sanatçı, "Ayşe" ve "Tantana Yapma" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Türk halk müziği sevenlerin beğenisini kazanan pek çok şarkıya imza atan ünlü ismin kim olduğu ve hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Peçenekli Süleyman neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Peçenekli Süleyman şarkıları, hayatı, biyografisi ve tüm detaylar…

Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Peçenekli Süleyman Keleş neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN ÖLDÜ MÜ?

Peçenekli Süleyman sahne adıyla şarkılarını seslendiren Ankara'nın sevilen sanatçısı Süleyman Keleş, hayatını kaybetti

Peçenekli Süleyman'ın vefatı ile ilgili Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz paylaşımda bulundu.

Oğuz, paylaşımında ''Ankara'mızın değerli sanatçılarından "Peçenekli Süleyman" olarak bilinen Süleyman Keleş'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Süleyman kardeşimiz, sanatıyla, müziğiyle ve kültürel mirasıyla bize unutulmaz anılar bıraktı. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.'' ifadelerine yer verdi.

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Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Peçenekli Süleyman Keleş neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR?

1952 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde doğan Süleyman Keleş, aslen Peçenek kökenlidir.

Peçenekli Süleyman lakabıyla tanınan sanatçı, müzik kariyerine küçük yaşlarda başladı. İlk bağlamasını 12 yaşındayken aldı ve kendi kendine bağlama çalmayı öğrendi.

Daha sonra Ankara'da düzenlenen halk müziği yarışmalarına katıldı ve dereceler elde etti. 1970'li yıllarda profesyonel olarak müzik yapmaya başlayan Peçenekli Süleyman, birçok albüm çıkardı ve konserler verdi.

Ankara'nın en eski bağlamacılarından biri olan Peçenekli Süleyman, kendi bestelerinin yanı sıra anonim türküleri de seslendirdi.

Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Peçenekli Süleyman Keleş neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN ŞARKILARI

Peçenekli Süleyman, Türk halk müziği severlerin beğenisini kazanan pek çok şarkıya imza attı. Sanatçının en popüler şarkıları arasında "Ayşe", "Tantana Yapma", "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", "Yarim Senden Ayrılalı", "Kara Tren Gelmez Mola" gibi eserler bulunuyor.

Peçenekli Süleyman kimdir, öldü mü? Peçenekli Süleyman Keleş neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Diğer eserlei ise şu şekilde:

Oy Dedikçe

İstanbul'a Ismarladım Yeleği

Bilmem Ben 2015

Yolcudur Abbas 2015

Darılmaca Yok 2015

Zahmet mi Olur 2018

Şeker Usta

Doktor Bana Bi Çare

Ah Dubara (Şıkır Şıkır Oyun Havası) · 2018

Ah Yosma

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