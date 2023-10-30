PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR, NERELİ? Peçenekli Süleyman öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Süleyman Keleş hayatı ve şarkıları!

Peçenekli Süleyman öldü mü son dakika yanıt arıyor. ''Peçenekli Süleyman'' olarak bilinen Süleyman Keleş'ten sevenlerini üzen haber geldi. "Ayşe" ve "Tantana Yapma" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran sanatçı, hayatını kaybetti. Bu acı haber sonrası ''Peçenekli Süleyman kimdir, nereli?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ankara'nın eski bağlamacılarından Süleyman Keleş şarkıları, hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Peçenekli Süleyman Keleş neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar…