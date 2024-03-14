Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
11:09
Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek, neden kutlanıyor?
Matematikte önemli bir yere sahip olan Pi sayısına özel Dünya Pi Günü her yıl mart ayında etkinliklerle kutlanıyor. İlk kez duyanlar veya konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler ''Pi sayısı nedir, neden kutlanıyor, Pi Günü nedir'' sorularına yanıt arıyor. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanılır. İşte Dünya Pi Günü hakkında tüm merak edilenler...