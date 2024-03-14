Pi sayısı nedir? 14 Mart Pi Günü ne demek, neden kutlanıyor?

14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ ANLAM NEDİR?

Pi sayısı, değeri tam olarak bilinmezken genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilmektedir. Sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanmaktadır.

Eski Mısır'da Rhind Papirüsü'nde isminin geçtiği pi sayısı, Ludolp sayısı ya da başka bir deyişle Arşimet Sabiti olarak da söz edilmektedir. Pi sayısını Babilliler 3 ya da 3,125 olarak kabul etmişlerdir. Eski medeniyetlerden Mısırlılar ise 3,1604 şeklinde sabitlemiştir. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.

Pi sayısı için günümüzde yaygın olan yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde sonsuz devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.