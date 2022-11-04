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Haberler Fotohaber Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri
Giriş Tarihi: 04.11.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 11:54

Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon sözleri, özellikle felsefi alanda bilinen en değerli kelimelerin kaleme alındığı sözler olarak biliniyor. Meşhur filozof Eflatun'un geniş omuzları yahut geniş alnı sebebi ile Platon yani ''geniş'' lakabını aldığı da bilinmektedir. Eflatun sözleri tarihsel süreç boyunca etkisini asla kaybetmeyerek birçok alanda, hem bilim dünyasına hem de insanlığa ışık tutuyor. Bu sebeple, Platonun sözleri uygarlık tarihi açısından da oldukça mühim. Gerek felsefi alanda gerek ise eğitim alanında Platon sözleri sıklıkla araştırma konusu olmakta...

Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon sözleri; yaşamını demokrasi ve felsefe üzerine adamış ve insanlık için pek çok yararlı işe imza atmış olan Platon (Eflatun) tarafından söylenmiş sözler olarak biliniyor. Platonun özdeyişleri; devlet, demokrasi, aşk ve felsefe konularında bilinen en etkileyici sözler olmaktadır. Platon felsefe sözleri ise, felsefenin tarihsel süreçteki gelişimi için oldukça faydalı ve mühim olmuştur. İşte Platon sözleri...

Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon Sözleri

Eflatun-Platon bir Antik Yunan bilgesi ve de filozofudur. Platon, özellikle düşünce tarihi içerisinde yeri yadsınamaz kadar yukarıda olan kişilerden bir tanesidir. Bilim ve felsefe tarihi içerisinde var olan çoğu tartışmanın temelini atmıştır ve pek çok dini de felsefi açıdan etkilemiştir. Bu sebeple, Platon'a ait sözler, günümüzde de halen dikkatle incelenmekte ve okunmaktadır.

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Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon Özlü Sözleri

Platon'un sözleri; binlerce yıl önce yazılmış olsa da, günümüzde hala önemini korumakta ve etkisini sürdürmektedir. Platon'un özlü sözleri sayesinde ise pek çok bilim alanı çalışmaları, fayda görmektedir.

  • Dünya döndükçe, her şey değişir.
  • Bomboş bir kafa, şeytanın çalışma odası olur.
  • İnsan, anlam arayışında olan bir varlıktır.
  • Gözlemle, sus, dinle, az yargıla, çok sor!
  • Konuşma durumu, kişinin aklını kullanabilme sanatıdır.
  • Her şeyin en önemli noktası, başlangıçtır.
  • Vicdanının öğrencisi, nefsinin öğretmeni ol.
  • Düşünmek, ruhun kendi kendince konuşması demektir.
  • Doğruluk, paranın hiçbir işe yaramadığı an faydalıdır.
  • Başka kimselerin anlattığı hikayelere göre kimseyi yargılama.
  • İnsanlar gerçeğe değil, gerçek gibi görünen şeylere inanır.
Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Ünlü filozof Sokrates, Platon'un hocasıdır; bir diğer önemli filozof olan Aristotales ise Platon'un öğrencisidir. Böylece, filozoflar birbirinden etkilenmişlerdir ve özellikle Platon ve öğrencisi Aristotales'in felsefe alanındaki katkıları, günümüze kadar sürmüştür ve insanlar tarafından faydalanılmaya devam edilmektedir.

Platon Felsefe Sözleri

Dünyada kurulan ilk üniversite, Platon'un kurmuş olduğu akademi olarak biliniyor. Batı felsefesinin ilerlemesi ve gelişmesinde Eflatun'un düşüncesi oldukça fazla öneme sahip olmaktadır.

  • Doğru olan düşünce; bilgidir.
  • Mutluluk, bilgiyle kazanılır.
  • Ruhu olmayan bir şey için kötü veya iyi yoktur.
  • İyiliğe kim ne kadar verir ise, o kimsenin iyilikten o kadar payı olur.
  • Ölümden sakınmak o kadar da zor değildir, zor olan kötülükten sakınmaktır çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.
  • Bir şey iyi başlar ise zamanla daha da iyiye, kötü başla ise daha da kötüye gider. Her şey en sonunda kendinin son gücüne varır.
  • İnsan aslında elde ettiğini düşündüğü şeyin eksiğidir.
  • Daha yaşlı olan, daha da genç iken daha yaşlıdır. Değil mi?
  • Edep sahibi olan, sadece iyiliklerden zevk alır.

Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri

Felsefe içerisinde; aşk, dostluk, arkadaşlık, sanat, aile ve eğitim gibi konuların yanı sıra Platon; demokrasi ve siyaset üzerine de özdeyişlerde ve özlü sözlerde bulunmuştur. Bu sayede günümüz siyasi anlayışları felsefi açıdan da oldukça faydalı şekilde incelenebilmektedir.

  • Yalnızca ölüler savaşların sonunu görmüştür.
  • Devlet işleri, içten gelen bir sevgi, edep ve olgun bir kafa ile yürütülmez ise, bunun sonu çöküştür.
  • Yasa koyucu, konumu ya da doğası itibarı ile yanılmaz bir insandır.
  • Demokratik şehirde herkes efendi olmak ister.
  • Kötülüklerin en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
  • Kanun sahibinin en mühim görevi; çaba gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
  • Kabilecilik ve ailecilik kanunsuzdur ve de fayda sağlamaz.
  • Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.
Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon Aşk ve Dostluk Sözleri

Platon'un aşk ile ilgili ''Şölen'' isimli bir diyaloğu ile birlikte, başkaca diyaloglarında da bu konu ile alakalı pek çok iddiası bulunuyor. Ayrıca; Platon, gerçek anlamda aşka, ruhsal bir yol ile iyinin, güzelin ve gerçeğin kendisine dönük bir yönelim ile ulaşıldığını ifade etmiştir.

  • Sadece aşıklar ister, birinin uğruna ölmeyi.
  • İyi bir adamın davetine, iyiler kendiliğinden giderler.
  • Sen kime dost dersin? Sana iyi adam görünenlere mi, yoksa görünmeseler bile sahiden iyi olanlara mı? Bunun gibi kime düşman dersin?
  • Ama iyiler hep hakikatlidirler, haksızlık edemeyecek varoluştadırlar.
  • Kişi, iyi zannettiği adamları sever, kötü zannettiği kimselerden ise nefret eder.
  • Onlar kötüyü dost, iyiyi düşman zannediyorlar.
  • İnsanlara kendinizi sevdirmek için çaba göstermeyin, yapılması gereken yalnızca kendinizi sevilmeye bırakmak olmalıdır.
  • Aşkın dokunuşuyla herkes şaire dönüşür.
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