Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Ünlü filozof Sokrates, Platon'un hocasıdır; bir diğer önemli filozof olan Aristotales ise Platon'un öğrencisidir. Böylece, filozoflar birbirinden etkilenmişlerdir ve özellikle Platon ve öğrencisi Aristotales'in felsefe alanındaki katkıları, günümüze kadar sürmüştür ve insanlar tarafından faydalanılmaya devam edilmektedir.

Platon Felsefe Sözleri

Dünyada kurulan ilk üniversite, Platon'un kurmuş olduğu akademi olarak biliniyor. Batı felsefesinin ilerlemesi ve gelişmesinde Eflatun'un düşüncesi oldukça fazla öneme sahip olmaktadır.

Doğru olan düşünce; bilgidir.

Mutluluk, bilgiyle kazanılır.

Ruhu olmayan bir şey için kötü veya iyi yoktur.

İyiliğe kim ne kadar verir ise, o kimsenin iyilikten o kadar payı olur.

Ölümden sakınmak o kadar da zor değildir, zor olan kötülükten sakınmaktır çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.

Bir şey iyi başlar ise zamanla daha da iyiye, kötü başla ise daha da kötüye gider. Her şey en sonunda kendinin son gücüne varır.

İnsan aslında elde ettiğini düşündüğü şeyin eksiğidir.

Daha yaşlı olan, daha da genç iken daha yaşlıdır. Değil mi?

Edep sahibi olan, sadece iyiliklerden zevk alır.

Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri

Felsefe içerisinde; aşk, dostluk, arkadaşlık, sanat, aile ve eğitim gibi konuların yanı sıra Platon; demokrasi ve siyaset üzerine de özdeyişlerde ve özlü sözlerde bulunmuştur. Bu sayede günümüz siyasi anlayışları felsefi açıdan da oldukça faydalı şekilde incelenebilmektedir.