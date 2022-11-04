Platon Sözleri - Dostluk, Demokrasi, Aşk, Felsefe, Siyaset Üzerine Platon Özdeyişleri ve Özlü Sözleri

Platon sözleri, özellikle felsefi alanda bilinen en değerli kelimelerin kaleme alındığı sözler olarak biliniyor. Meşhur filozof Eflatun'un geniş omuzları yahut geniş alnı sebebi ile Platon yani ''geniş'' lakabını aldığı da bilinmektedir. Eflatun sözleri tarihsel süreç boyunca etkisini asla kaybetmeyerek birçok alanda, hem bilim dünyasına hem de insanlığa ışık tutuyor. Bu sebeple, Platonun sözleri uygarlık tarihi açısından da oldukça mühim. Gerek felsefi alanda gerek ise eğitim alanında Platon sözleri sıklıkla araştırma konusu olmakta...