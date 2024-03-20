Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

OYUNCU KADROSU GÜÇLENDİ
Dizinin ilk sezonunda yer alan Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan gibi isimler ikinci sezonda da rol alacak.
Dizinin kadrosuna bu sezon Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli, Zeynep Tuğçe Bayat, Kürşat Demir, Okday Korunan, Demet Gül, Sarp Aydınoğlu, Cemil Büyükdöğerli, Yağmur Sevgi Koysal, Miray Akay, Devrim Kabacoğlu, Mert Doğan, Şevket Süha Tezel, Soner Türker, Kemal Tarkan İnallı, Gizem Ayaz, Faruk Barman, Cansu Diktaş Altınok, Erarslan Sağlam, Levent Özdilek gibi ünlü oyuncular da katıldı.
Dizinin ikinci sezonunun yönetmenliğini ise Gökdeniz Uslu üstlendi.