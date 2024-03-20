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Giriş Tarihi: 20.03.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 16:09

Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

Blu TV'nin tarihi komedi dizisi Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı yapım, 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla beğeni toplamıştı. Bongomia hanedanının maceralarını ele alan dizi, ikinci sezon onayını da almıştı. Yapımın yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanırken fragman da bugün izleyiciyle buluştu. Sevilen dizi, yepyeni oyuncularıyla dönüyor. Peki, Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Prens 2. Sezon tarihi ve yeni oyuncuları hakkında detaylı bilgiler…

Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

Blu TV'nin sevilen dizisi Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı. Tarihi ve komedi türlerinin harmanlandığı yapım, 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyiciden tam not almıştı. Bongomia kralı Thun'un ani ve şüpheli ölümüyle tahta geçen Prens'in maceralarını konu alan dizinin ikinci sezon tarihi de netleşmişti. Yeni sezonda yepyeni oyuncularla dönen yapımın yeni sezon fragmanı görücüye çıktı. Peki, Prens 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Prens 2. Sezon tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

PRENS 2. SEZON FRAGMANI YAYINDA!

Blu TV'de yayınlanan Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=EAhigMkmWRA&ab_channel=blutv

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Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

PRENS 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı Prens dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.

Prens yeni sezon tarihi hakkında beklenen açıklama geldi.

Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

YENİ SEZON NİSAN AYINDA GELİYOR

Blu TV'de yayınlanan Prens dizisinin 2. Sezonu 9 Nisan 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Merakla beklenen dizinin 2. Sezon ilk afişi yayınlandı.

Bongomia hanedanının maceralarını konu alan dizi; yeni karakterler, yeni olaylar ve yeni sürprizlerin yaşanacağı yeni sezonuyla da adından söz ettirecek.

Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

OYUNCU KADROSU GÜÇLENDİ

Dizinin ilk sezonunda yer alan Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan gibi isimler ikinci sezonda da rol alacak.

Dizinin kadrosuna bu sezon Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli, Zeynep Tuğçe Bayat, Kürşat Demir, Okday Korunan, Demet Gül, Sarp Aydınoğlu, Cemil Büyükdöğerli, Yağmur Sevgi Koysal, Miray Akay, Devrim Kabacoğlu, Mert Doğan, Şevket Süha Tezel, Soner Türker, Kemal Tarkan İnallı, Gizem Ayaz, Faruk Barman, Cansu Diktaş Altınok, Erarslan Sağlam, Levent Özdilek gibi ünlü oyuncular da katıldı.

Dizinin ikinci sezonunun yönetmenliğini ise Gökdeniz Uslu üstlendi.

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