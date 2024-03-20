Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Yepyeni oyuncularıyla dönüyor!

Blu TV'nin sevilen dizisi Prens 2. sezon fragmanı yayınlandı. Tarihi ve komedi türlerinin harmanlandığı yapım, 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyiciden tam not almıştı. Bongomia kralı Thun'un ani ve şüpheli ölümüyle tahta geçen Prens'in maceralarını konu alan dizinin ikinci sezon tarihi de netleşmişti. Yeni sezonda yepyeni oyuncularla dönen yapımın yeni sezon fragmanı görücüye çıktı. Peki, Prens 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Prens 2. Sezon tarihi ve merak edilen tüm detaylar…