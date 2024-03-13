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Giriş Tarihi: 13.03.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 22:20

PTT personel alımı 2024 son durum: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

PTT personel alımı son dakika gelişmeleri kamuda görev almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bazı birimlere personel alımı yapılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz senelerde yayımladığı ilanlarla kadrosunu genişleten PTT'nin 2024 yılında KPSS'siz 10 bin personel alımı yapacağı öne sürüldü. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyenler ''PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 'PTT personel alımı 2024 başvuruları başladı mı, 10 bin personel alımı iddiaları gerçek mi? İşte bilgiler…

PTT personel alımı 2024 son durum: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

PTT personel alımı 2024 yılında da binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı belirli dönemlerde kadrosuna yeni personeller katıyor. Alımlar genellikle 18-35 yaş arasındaki kişiler arasından yapılıyor. PTT, 2018 yılında 16 farklı pozisyon için ilan açmış ve 2018/1 ilanı ile personel alımı sürecini tamamlamıştı. Bu yıl 10 bin alım yapılacağı iddiasının gündeme gelmesiyle birlikte ptt.gov.tr sitesi üzerinde sorgulamalar başladı. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, resmi duyuru geldi mi? PTT 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?

PTT personel alımı 2024 son durum: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

2024 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, İDDİALAR DOĞRU MU?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir.

Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da ilanın yer almadığı görülmektedir.

Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.

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PTT personel alımı 2024 son durum: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT personel alımı 2024 son durum: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

PTT personel alımı 2024 son durum: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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