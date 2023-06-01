Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 12:46

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Haziran ayı itibariyle PTT personel alımı için geri sayım devam ediyor. Sene başında PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu kapsamda PTT'de kariyer hedefleyen vatandaşlar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

2023 PTT personel alımı Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nden gelecek duyuru ile başlayacak. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar PTT personel alımı tarihi, şartları gibi detayları merak ediyor. Genellikle yazılı sınav ve mülakat ile alım yapan PTT işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte, 2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar…

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili PTT tarafından bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT personel alımı ne zaman? 2023 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA