Giriş Tarihi: 02.03.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
22:46
Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi
On bir ayın sultanı Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak belli oldu. İmsak, sahur, iftar vakti İmsakiye üzerinden sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Hicri takvime göre tarihler paylaşılıyor. Ramazanın ilk günü için İslam aleminde tatlı telaş başladı. Peki, Ramazan ne zaman 2024? İşte, oruç ve bayram tarihleri...