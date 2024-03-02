Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayı başlangıcı Diyanet İmsakiye ile takip ediliyor. Oruç ibadetini eda etmek üzere heyecanlı bekleyişe başlayan Müslümanlar, ibadet planlarını yapıyor. Camilerde minareler arasına görülecek 'Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan' yazıları hazırlanıyor. Peki, Ramazan ne zaman 2024?