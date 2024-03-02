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Haberler Fotohaber Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi
Giriş Tarihi: 02.03.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 22:46

Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak belli oldu. İmsak, sahur, iftar vakti İmsakiye üzerinden sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Hicri takvime göre tarihler paylaşılıyor. Ramazanın ilk günü için İslam aleminde tatlı telaş başladı. Peki, Ramazan ne zaman 2024? İşte, oruç ve bayram tarihleri...

Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayı başlangıcı Diyanet İmsakiye ile takip ediliyor. Oruç ibadetini eda etmek üzere heyecanlı bekleyişe başlayan Müslümanlar, ibadet planlarını yapıyor. Camilerde minareler arasına görülecek 'Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan' yazıları hazırlanıyor. Peki, Ramazan ne zaman 2024?

Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2024?

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesi'ye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.

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Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi

2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

Ramazan ayı başlangıcı ile ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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