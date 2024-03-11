Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ramazan'da oruç tutamayanlar ne kadar para ödemeli? Fidye kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:09

Ramazan'da oruç tutamayanlar ne kadar para ödemeli? Fidye kimlere verilir?

Ramazan ayı 11 Mart 2024 Pazartesi tarihi itibarıyla başladı. 11 ayın Sultanı olan Ramazan başlangıcı ile fidye tutarı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Ramazan ayında sağlığı el verenler oruç ibadetini yerine getirirken, sağlık sebebiyle tutamayanlar ise karşılığında oruç fidyesi ödeyecek. Peki, Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? Fidye kimlere verilir? 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye öder? Bir gün oruç tutmamanın kefareti nedir?

Ramazan’da oruç tutamayanlar ne kadar para ödemeli? Fidye kimlere verilir?

Bir kişinin oruç ibadetini yerine getirememesi durumunda, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödeyeceği bedele Fidye denir. Peki, 2024 Oruç fidyesi ne kadar ve ne zaman verilir? İşte, Diyanete göre fidye bedeli…

Ramazan’da oruç tutamayanlar ne kadar para ödemeli? Fidye kimlere verilir?

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkânının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddî bedeli ifade eder.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan’da oruç tutamayanlar ne kadar para ödemeli? Fidye kimlere verilir?

FİDYE NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

Oruç fidyesi 2024 yılında 130 TL'dir. Oruç fidyesi Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Fidye verirken bir fidye miktarının bölünmeden bir fakire verilmesine dikkat edilmelidir. Mesela 130 TL fidyenin yarısı bir fakire diğer yarısı da başka bir fakire verilmemeli; 130 TL'nin tamamı bir fakire verilmelidir.

Ramazan’da oruç tutamayanlar ne kadar para ödemeli? Fidye kimlere verilir?

FİDYE VERME GÜCÜ OLMAYAN KİŞİLER NE YAPMALIDIRLAR?

Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan (pîr-i fâni) kimselerin, maddî durumları uygunsa Ramazan'ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir. İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tâbidir (el-Bakara, 2/184).
Fidye verecek gücü olmayanlar ise fidyeden sorumlu olmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/38). Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenâb-ı Hak'tan bağışlanma dilemektir.

Ramazan’da oruç tutamayanlar ne kadar para ödemeli? Fidye kimlere verilir?

Oruç tutacak gücü olduğu hâlde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki "oruç tutmakta zorluk çekenler." (el-Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 [4507]; Müslim, Sıyâm, 149-150 [1145]).

Mazeretsiz oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş bile olsalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefîler'e göre kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez (Kâsânî, Bedâî', 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

SON DAKİKA