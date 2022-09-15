Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor parası bir diğer adıyla işgöremezlik ödemesi, bir kişiye iş kazası, hastalık vb. nedenlerden dolayı çalışamadığı günlerde ödenen ücrete denir. Rapor parası ücreti almak için belirli şartların da sağlanması lazımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hak sahibine ödenen rapor parası ile ilgili özellikle pandemi sürecin ilgi daha da arttı. Rapor parası ne kadar, nasıl alınır ve rapor parası nereye yatar gibi başlıklar ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki, 2022 işgöremezlik rapor parası ne zaman ve nereye yatar? İşte, rapor parası hesaplama, sorgulama linki ve diğer tüm detaylar…