Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir?

Sigorta Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişinin İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.

SGK tarafından yetki verilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı gerekiyor.

Sigortalı çalışanların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği için iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.