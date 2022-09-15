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Haberler Fotohaber Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar
Giriş Tarihi: 15.09.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 09:34

Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor parası bir diğer adıyla işgöremezlik ödemesi, bir kişiye iş kazası, hastalık vb. nedenlerden dolayı çalışamadığı günlerde ödenen ücrete denir. Rapor parası ücreti almak için belirli şartların da sağlanması lazımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hak sahibine ödenen rapor parası ile ilgili özellikle pandemi sürecin ilgi daha da arttı. Rapor parası ne kadar, nasıl alınır ve rapor parası nereye yatar gibi başlıklar ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki, 2022 işgöremezlik rapor parası ne zaman ve nereye yatar? İşte, rapor parası hesaplama, sorgulama linki ve diğer tüm detaylar…

Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor parası sorgulama ve hesaplama işlemi bu ödemeyi almak için bekleyen kişiler tarafından merakla araştırılıyor. İş kazası, hastalık vb. çeşitli nedenlerden ötürü çalışamadığı günlerin ücretini alacak olanlar rapor parası ne kadar, nasıl alınır, rapor parası nereye ve ne zaman yatar gibi sorulara da cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hak sahiplerine ödenecek olan rapor parası için belirli şartların ise karşılanıyor olması gerekmektedir. 2022 işgöremezlik rapor parası sorgulama, hesaplama linki ile diğer ayrıntılar bu başlık altında yer alıyor.

Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor Parası Sorgulama Linki 2022

SGK'ya bağlı olarak çalışan kişinin iş yerinde başına gelen bir kaza veya hastalık sonucu rapor parası almaya hak kazanırlar. Sağlık kuruluşlarına giderek iş kazası veya iş hastalığı olanlar hekimler tarafından muayeneleri tamamlandıktan sonra iş görmemezlik raporu verilir. Alınan sağlık raporunun ne az 3 günlük olması gerekmektedir. Aksi takdirde 3 günden daha az olan raporlar için ödeme yapılmamaktadır.

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Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

Rapor parası alan çalışanlar işvereninin alınan raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinde PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücret hesaba yatırıldıktan sonra en geç ay içinde alınması gerekiyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor. SGK rapor parası almak için bazı şartlar vardır.

Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir?

Sigorta Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişinin İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.

SGK tarafından yetki verilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı gerekiyor.

Sigortalı çalışanların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği için iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Rapor Parası Sorgulama Ve Hesaplama Linkleri 2022 - İşgöremezlik Rapor Parası Ödemesi Nasıl Alınır Ve Ne Zaman Yatar

Rapor Parası Hesaplama

Rapor parası hesaplamak için:

  • Rapor gün sayısı,
  • Son üç ay içinde alınan üç aylık toplam brüt ücret,
  • Son üç ay içinde prim, ikramiye vb. ek ödemeler,
  • Son üç ay içinde toplam prim gün sayınızı hazırlayın.
  • Örneğin brüt ücreti 2.943 TL olan birisi için hesaplama yapalım.

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