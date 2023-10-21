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Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 11:10

Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor? Gazze'nin can damarı! Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak?

Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkede soruları yanıt aramaya başladı. İsrail-Gazze savaşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, geçici bir süreyle açılacağı belirtilen Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak merak ediliyor. Söz konusu sınır kapısı aracılığıyla BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye geçiş yapabilecek. Gazze'nin can damarı Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor, açıldı mı? İşte son dakika haberleri ve tüm gelişmeler...

Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor? Gazze’nin can damarı! Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak?

Son dakika Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak soruları gündemdeki yerini koruyor. İsrail- Filistin savaşında 14'üncü güne girilirken, Gazze'deki insani kriz gün geçtikçe büyüyor. BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'larının Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı kritik bir rol oynuyor. Bu sebeple Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor merak ediliyor. ABD İsrail Büyükelçiliği son dakika açıklaması ile söz konusu kapının geçici bir süreyle açılacağını duyurmuştu. Peki, Refah Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor? Gazze’nin can damarı! Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak?

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI MI?

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı geçici süreyle açıldı. BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları bölgeye girmeye başladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır'a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır'daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.

Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

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Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor? Gazze’nin can damarı! Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak?

REFAH SINIR KAPISI NEREDE, HANGİ ÜLKEYE AÇILIYOR?

Refah Sınır Kapısı, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan ve adını sınırın geçmesiyle bölünen Refah şehrinden alan sınır kapısıdır.

Refah Sınır Kapısı, bu bölgede yaşayan insanlar için önemli bir ulaşım ve ticaret yolu işlevi görür. Gazze Şeridi, coğrafi olarak oldukça küçük bir bölge olduğu için Refah Sınır Kapısı bölgedeki insanlar için dış dünya ile bağlantı kurmanın önemli yollarından biridir.

Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor? Gazze’nin can damarı! Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak?

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin ana güzergahlarından Selahaddin Caddesi'nin güney ucunda yer almaktadır. Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı haricinde, Gazze Şeridi'nin dışa bağlantısını sağlayan bir diğer nokta da İsrail-Filistin Gazze Şeridi arasındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır geçişidir. Diğer sınır kapısı ise başlangıcında olup, ki bağlanmaktadır. Bu sebeple Selahaddin Kapısı olarak da anılır.

Sınır geçiş noktası, Ekim 2009'da sınır hattının altındaki tünelleri hedef aldığı gerekçesiyle düzenlenen İsrail bombardımanı ile hasar görmüştür. Bunun ardından Refah şehrinin güneyinde tekrar inşa edilen yeni Refah Sınır Kapısı, Arapça geri dönüş anlamına gelen El-Avde olarak da anılmaktadır.

Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor? Gazze’nin can damarı! Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak?

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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