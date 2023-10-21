Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor? Gazze’nin can damarı! Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak?

Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkede soruları yanıt aramaya başladı. İsrail-Gazze savaşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, geçici bir süreyle açılacağı belirtilen Refah Sınır Kapısı açıldı mı, ne zaman açılacak merak ediliyor. Söz konusu sınır kapısı aracılığıyla BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye geçiş yapabilecek. Gazze'nin can damarı Refah Sınır Kapısı nerede, hangi ülkeye açılıyor, açıldı mı? İşte son dakika haberleri ve tüm gelişmeler...