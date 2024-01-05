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Haberler Fotohaber Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 14:58

Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

2024 yılının başlamasıyla birlikte Diyanet dini günler takvimini yayımladı. Regaip Kandili hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecesi idrak ediliyor. İslam alemi için önemli olan gecelerden biri olan Regaip Kandili'ne birkaç gün kala araştırmalara başlandı. Müslüman ailemi tarafından bu mübarek gece için ibadet edilecek ve dualar okunacak. Peki, Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

Üç ayların başlamasına yakın Regaip Kandili ne zaman sorusu araştırılmaya başladı. Yılın ilk kandili bu özel gecede ibadetle dolu bir şekilde yaşanmak istiyor. Bu mübarek gece için Müslümanlar şimdiden dua ve ibadet planlarına başladılar. Regaip kandili hangi gün, Regaip Kandilinde okunacak dualar

Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

Bu sene Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak edilecek.

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Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili'ndeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.
"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir

Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU REGAİB KANDİLİ DUASI

Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

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