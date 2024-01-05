Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA
Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"
Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."
Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere
Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."
Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunacak.
Tekrar secde edip yine yetmiş kere