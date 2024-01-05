Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında 2024? Regaip Kandili bu sene hangi günde, önemi nedir, okunacak dualar?

PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU REGAİB KANDİLİ DUASI

Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.