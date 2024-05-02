Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
08:01
Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber 20+ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen Survivor, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…