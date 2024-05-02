Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Reyting sonuçları 1 Mayıs 2024 Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Mayıs Çarşamba akşamı Survivor All Star, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…