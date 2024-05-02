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Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:01

Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber 20+ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen Survivor, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Reyting sonuçları 1 Mayıs 2024 Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Mayıs Çarşamba akşamı Survivor All Star, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 1 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

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Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

1 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

24 Nisan 2024 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 1 Mayıs 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Survivor All Star

3 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

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