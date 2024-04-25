Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
07:28
Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Dünün reyting sonuçları 24 Nisan Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor All Star, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabah saatlerinde açıklanan 20+ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalar hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Survivor, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas izlenme oranları dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, 24 Nisan 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…