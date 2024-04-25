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Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 07:28

Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları 24 Nisan Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor All Star, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabah saatlerinde açıklanan 20+ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalar hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Survivor, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas izlenme oranları dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, 24 Nisan 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Reyting sonuçları 24 Nisan 2024 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 24 Nisan Çarşamba akşamı Survivor All Star, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber sevdikleri projenin durumunu merak eden seyirciler gün birincisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte; 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

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Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

24 Nisan 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Survivor All Star

3 - Sandık Kokusu

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