Dünün reyting sonuçları 24 Nisan 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Reyting sonuçları 24 Nisan 2024 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 24 Nisan Çarşamba akşamı Survivor All Star, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber sevdikleri projenin durumunu merak eden seyirciler gün birincisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte; 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…