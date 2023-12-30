Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları dün akşam ekranlara gelen yapımlarla değerlendirilmeye başlıyor. İzlenme oranları yakın mercek altına alındı. Reyting sıralaması birincisi olan yapım gündemde. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 29 Aralık dünün reyting sonuçları listesi.