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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 14:44

Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 29 Aralık Cuma listesi medya ve televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları tek tek inceleniyor. Her Cuma yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Total, AB ve ABC+ gruplarında ölçülüyor. Ateş Kuşları ise tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Dünün reyting sonuçları tablosu sabah saatlerinde meraklıları ile buluşuyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte o liste!

Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları dün akşam ekranlara gelen yapımlarla değerlendirilmeye başlıyor. İzlenme oranları yakın mercek altına alındı. Reyting sıralaması birincisi olan yapım gündemde. Total ve AB listelerinde ilk 3 program en çok dikkat çekenler arasında. İşte, 29 Aralık dünün reyting sonuçları listesi.

Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 29 ARALIK 2023

29 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

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Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Maç Başlıyor" yayını yer aldı.

Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

22 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de ise 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti, 3. sırada "Yalı Çapkını" yer aldı.

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