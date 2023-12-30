Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
14:44
Reyting sonuçları 29 Aralık 2023 Cuma paylaşıldı! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 29 Aralık Cuma listesi medya ve televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, filmler, haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları tek tek inceleniyor. Her Cuma yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Total, AB ve ABC+ gruplarında ölçülüyor. Ateş Kuşları ise tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Dünün reyting sonuçları tablosu sabah saatlerinde meraklıları ile buluşuyor. Peki; reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte o liste!