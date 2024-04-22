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Haberler Fotohaber Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:53

Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı.17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. 2001 yılında faaliyete başlayan şirket arsa edinme, projelendirme, tasarım, inşaat, kiralama, tesis ve varlık yönetimi dahil olmak üzere proje geliştirme ve yönetim aşamalarının tamamında faaliyet gösteriyor. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Rönesans GYO (RGYAS) halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler...

Rönesans Gayrimenkul RGYAS halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği Rönesans Gayrimenkul, 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz işlemlerini tamamlandı. RGYAS halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere, 135 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. 4,5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile dikkat çeken şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, RGYAS borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Rönesans Gayrimenkul RGYAS halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam üç gün SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket RGYAS borsa kodu ile işlem görecek.

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Rönesans Gayrimenkul RGYAS halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 135 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, RGYAS halka arz açıklık oranı %10,08 olarak belirlendi.

Rönesans Gayrimenkul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Rönesans Gayrimenkul RGYAS halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?

Olası liste şöyle:

2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

4.1 milyon katılım - 7 lot 945 TL

4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

Rönesans Gayrimenkul RGYAS halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz talep toplama tamamlandı. Önceki halka arzlara bakıldığında sonuçların 2-3 gün içerisinde yatırımcılar ile buluşması bekleniyor.

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