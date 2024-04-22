Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği Rönesans Gayrimenkul, 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz işlemlerini tamamlandı. RGYAS halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere, 135 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. 4,5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile dikkat çeken şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, RGYAS borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…