Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
09:53
Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı.17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. 2001 yılında faaliyete başlayan şirket arsa edinme, projelendirme, tasarım, inşaat, kiralama, tesis ve varlık yönetimi dahil olmak üzere proje geliştirme ve yönetim aşamalarının tamamında faaliyet gösteriyor. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Rönesans GYO (RGYAS) halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler...