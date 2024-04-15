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Haberler Fotohaber Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 08:23

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.. halka arz oldu. 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilecek. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemi tamamlandı. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla sonuçları bekleniyor. Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihler belli oldu. Peki, Rönesans Gayrimenkul talep toplama ne zaman? Kaç lot verir? RGYAS borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Toplamda 33 milyon 357 bin lotun dağıtılacağı Rönesans Gayrimenkul halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzına onay verdi. Rönesans Gayrimenkul talep toplama tarihleri başlıyor.

Yayınlanan takvime göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arzında, 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle açıklanacak. Buna göre, Rönesans Gayrimenkul halka sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih belli olduğunda ekleyeceğiz.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

RÖNESANS GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİYOR?

Halka arzda katılımcı sayısına göre tahmini lot sayıları ve bedelleri ise şu şekilde:

- 2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (1350 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 9 Lot (1215 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 8 Lot (1080 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 7 Lot (945 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (810 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (675 TL)

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