Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
08:23
Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.. halka arz oldu. 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilecek. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemi tamamlandı. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla sonuçları bekleniyor. Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihler belli oldu. Peki, Rönesans Gayrimenkul talep toplama ne zaman? Kaç lot verir? RGYAS borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar