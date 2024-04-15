Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Toplamda 33 milyon 357 bin lotun dağıtılacağı Rönesans Gayrimenkul halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...