Safir 10. bölüm fragmanı izle: ATV ile Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Safir 10. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir son olarak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'i başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçer. Safir yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Safir 10. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...