Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir.

Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?