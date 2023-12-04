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Haberler Fotohaber Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle
Giriş Tarihi: 04.12.2023 17:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 17:40

Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir 14. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki yapım, yine duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Safir 14. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, ATV ile Safir son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

Safir son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. ATV'nin her Pazartesi akşamı yayına verdiği dram türündeki dizisinin yeni bölümü 4 Aralık Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayken Ateş freni tutmayan arabasıyla ölüme doğru yol alır. Safir 14. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'i başrolde buluşturuyor. İşte, ATV ile Safir 14. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

SAFİR SON BÖLÜM İZLE!

4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

SAFİR 14. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

SAFİR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir.

Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir.

Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?

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