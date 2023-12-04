Safir 14. bölüm izle: Feraye bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya! ATV ile Safir son bölüm izle

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir 14. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki yapım, yine duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Safir 14. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, ATV ile Safir son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…