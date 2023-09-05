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Haberler Fotohaber SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz
Giriş Tarihi: 05.09.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:10

SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz

Safir izle ekranı araştırılıyor. ATV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan ve Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar'ın hayatını mercek altına alacak dizi, bu akşam ekranlardaki yerini alacak. İlk bölümde "Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler." Konusu gündem olacak. Dizinin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşacak. Bu noktada Safir tek parça izle araştırması yapılıyor. Dizi, her pazartesi günü ATV ekranlarında yer alıyor. ATV dizi izle ekranı üzerinden vatandaşlar Safir son bölüm izle gündemdeki yerini aldı. İşte Safir 1. bölüm izle ekranı

SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz

ATV dizi izle ekranı ile Safir izle tek parça araştırılıyor. Yeni bölümde, "Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir." Safir son bölüm izle ekranı üzerinden dizinin takipçileri yapımı izleyebilir.

SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz

SAFİR DİZİSİ İLK BÖLÜM KONUSU

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir.

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

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SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz

SAFİR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'e;

İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi isimler eşlik ediyor.

SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz

SAFİR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

https://www.atv.com.tr/safir/2-bolum-1-fragman/izle

SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz

SAFİR 1. BÖLÜM İZLE

https://www.atv.com.tr/safir/1-bolum/izle

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