Giriş Tarihi: 05.09.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:10

SAFİR İZLE EKRANI: 4 Eylül 2023 ATV ile Safir dizisi full izle tek parça kesintisiz

Safir izle ekranı araştırılıyor. ATV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan ve Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar'ın hayatını mercek altına alacak dizi, bu akşam ekranlardaki yerini alacak. İlk bölümde "Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler." Konusu gündem olacak. Dizinin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşacak. Bu noktada Safir tek parça izle araştırması yapılıyor. Dizi, her pazartesi günü ATV ekranlarında yer alıyor. ATV dizi izle ekranı üzerinden vatandaşlar Safir son bölüm izle gündemdeki yerini aldı. İşte Safir 1. bölüm izle ekranı