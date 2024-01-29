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Haberler Fotohaber Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:40

Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Safir yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve Gizem Karaca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 22. bölümde yapıma Kamuran Hala dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Sacide Taşaner hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Kamuran'ın dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Safir Kamuran Hala kimdir? Safir'in Kamuran Hala'sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sacide Taşaner hakkında bilgiler…

Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin Pazartesi akşamları yayınladığı dizisi Safir yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve Gizem Karaca gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Sacide Taşaner, Kamuran Hala karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Safir Kamuran Hala kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. 22. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Safir'in Kamuran Hala'sı Sacide Taşaner hayatı hakkında merak edilenler…

Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?

SAFİR YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Pazartesi akşamları seyircisiyle buluşan Atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Safir, 29 Ocak Pazartesi akşamı 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen güçlü bir aşkın hikâyesini ekrana taşıyan dram türündeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?

SAFİR KAMURAN HALA KİMDİR?

Usta oyuncu Sacide Taşaner, Safir dizisinin kadrosuna katıldı.

22. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Taşaner, dizide Ömer'in ablası Kamuran Hala olarak seyirci karşısına çıkacak.

Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?

SACİDE TAŞANER KİMDİR?

14 Mayıs 1960 tarihinde Isparta'da dünyaya gelen Sacide Taşaner, ilk olarak Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Halide karakteriyle izleyici ile buluştu.

Birçok sinema ve dizilerde rol alan Sacide Taşaner, ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in annesidir.

Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?

FİLMOGRAFİSİ

Dizileri:

2003: Şıh Senem
2005: Kezban Yenge
2006: Maçolar
2007: Hakkını Helal Et
2007: Tek Türkiye
2008: Doğruluk Ekseni
2008: Hicran
2008: Kollama
2009: Sakarya Fırat
2009: Bir Bulut Olsam
2010: Yer Gök Aşk
2010: Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012: Benim İçin Üzülme
2014: Karadayı
2014: Kurt Seyit ve Şura
2015: Sevdam Alabora
2015: Kırgın Çiçekler
2018: Koca Koca Yalanlar
2019: Zengin ve Yoksul
2020: Ramo
2021: İlk ve Son
2021: İkimizin Sırrı
2022: Annenin Sırrıdır Çocuk
2023: Kuzgun: Dipsiz Karanlık
2023: Altın Kafes
2024: Safir

Filmleri:

2011: Dedemin İnsanları
2014: Neden Tarkovski Olamıyorum
2016: Ateş
2016: Benim Adım Feridun
2023: Aaahh Belinda

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