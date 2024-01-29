Safir Kamuran Hala kimdir? Safir’in Kamuran Hala’sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin Pazartesi akşamları yayınladığı dizisi Safir yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve Gizem Karaca gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Sacide Taşaner, Kamuran Hala karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Safir Kamuran Hala kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. 22. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Safir'in Kamuran Hala'sı Sacide Taşaner hayatı hakkında merak edilenler…