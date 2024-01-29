Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:40
ATV'nin sevilen dizisi Safir yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve Gizem Karaca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 22. bölümde yapıma Kamuran Hala dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Sacide Taşaner hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Kamuran'ın dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Safir Kamuran Hala kimdir? Safir'in Kamuran Hala'sı Sacide Taşaner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sacide Taşaner hakkında bilgiler…