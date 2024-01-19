Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
14:14
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel alımı yapacağını açıklamış ve daha sonrasında karar resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmişti. 2024 yılında birçok alanda personel alımı yapılacağı açıklanırken gözler Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar!