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Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:56

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 35 Bin Personel alımı gündemde! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjdeli haberde "Kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağını" açıkladı. Binlerce kişiye yeni bir iş kolu olacak haber alanında mezun olan kişileri sevindirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, şartları…

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?

Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce adayın başvuru için gün saydığı alımlarda 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan hastaneler, tıp merkezleri, Aile ve Sağlık Merkezi olmak üzere adaylar ihtiyaca göre yerleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler? İşte, detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?

KAMUYA 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

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SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

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