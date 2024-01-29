SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Sağlık Bakanlığı Personel alımı başladı mı?

KAMUYA 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."