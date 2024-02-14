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Haberler Fotohaber 35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca'dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:13

35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca'dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?

35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen atamayla ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Branş ve kontenjanlara dair ilk detay 15 bin hemşire alınacağı yönünde oldu. Adaylar başvuru şartları ve kılavuzu noktasında gelişmeleri takip ediyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca’dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ile belli olması beklenen branş, kontenjan ve şart ve tarih bilgisi gündemde. Başkan Erdoğan'ın 35 bin sağlık personeli açıklaması ardından Bakan Koca, müjdeyi verdi. Adaylar başvurularını yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurualrı ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte, o açıklama...

35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca’dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ!

İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

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35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca’dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı:

Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (dün) itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı.

35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca’dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?

Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.

35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca’dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

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