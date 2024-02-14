Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:13
35 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: Bakan Koca'dan açıklama! 2024 Sağlık personeli başvurusu ne zaman?
35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen atamayla ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Branş ve kontenjanlara dair ilk detay 15 bin hemşire alınacağı yönünde oldu. Adaylar başvuru şartları ve kılavuzu noktasında gelişmeleri takip ediyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...