Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
12:50
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı 2024 gündemdeki yerini aldı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli ataması yapılacak. Müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağı araştırılıyor. Hemşire, ebe, tıbbi tekniker olmak üzere birçok branş için kontenjan beklenirken nihai tablo kılavuz ile belli olacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte son durum...