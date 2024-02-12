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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 12:50

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı 2024 gündemdeki yerini aldı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli ataması yapılacak. Müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağı araştırılıyor. Hemşire, ebe, tıbbi tekniker olmak üzere birçok branş için kontenjan beklenirken nihai tablo kılavuz ile belli olacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte son durum...

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı 2024 ne zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastanesi açılışında verdiği müjde sonrası başvuruda bulunmak isteyen adaylar detayları merak ediyor. Hemşire, ebe, tıbbi tekniker başta olmak üzere 35 nin personelin branş ve kadro dağılımı sorgulanıyor. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti.

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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı personel alımı bu yıl da ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasının hemen ardından başlayacak.

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı: 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

35 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için branş dağılımını ÖSYM kılavuzu ile birlikte yayımlayacak. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimiz güncellenecektir.

15 bin hemşire alımı haricinde branş henüz açıklanmadı.

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